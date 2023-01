Worm Angels – MAC Ikonok 8-0 (1-0, 2-0, 5-0)

Worm: Kamondy – Bontovics, Lencsés 1 (2), Borbás (4), Gebei G. 3 (2), Németh 2 (1)– Hüffner, Jobb (1), Hamvai, Szepessy B., Szepessy M., - Bogó, Komáromi (1), Kiss (1), Győri 2, Tarcsi – Bába, Krukk. Vezetőedző: Láng Zoltán.

A csapatok legutóbb november 19-én a fővárosi Kisstadionban találkoztak, az akkori szoros csata végén a MAC örülhetett. A szombati mérkőzésen a Wormnél ezúttal Kamondy Dominik kapott lehetőséget a vasak között. Az első húsz percben felváltva forogtak veszélyben a ketrecek. A hazaiak kísérleteztek valamivel többször (16-13), ennek eredményeként Németh Péter a szünet előtt előnyhöz is juttatta övéit (1-0). A középső harmadot rendesen megnyomta a Worm. A támadásban jóval aktívabb hazaiak számára ez gólokban is megmutatkozott: Gebei előbb előnyből, majd 5 az 5 ellen is bevette Gadácsi kapuját (3-0). A záró szakasz újvárosi gólparádét hozott: Németh mellett Győri is duplázni tudott. Gebei Gergely mesterhármasig jutott és összesen öt kanadai ponttal zárt. Feliratkozott a gólszerzők népes táborába Lencsés is, Borbás Gergely pedig összesen négy találat előkészítési munkálataiból vette ki a részét. A Worm kapujában Kamondy hibátlan teljesítmény nyújtva, az Ikonok 37 lövését hárította. Láng Zoltán csapata a negyedik helyen áll a tabellán, két ponttal ugyan lemaradva, de egy meccsel kevesebbet játszva, mint a szombati randevún lenullázott MAC.

Egyharmadnyi fölény is elég volt a DAB-ASP számára, hogy szombaton este győzelemmel abszolválja jászberényi kirándulását.

Lehel HC U21 – DAB-ASP 1-6 (1-0, 0-5, 0-1)

DAB-ASP: Valenta – Gebei B., Jadlószki, Ráduly, Azari 1 (2), Strenk (3) – Marosi, Piszmann M. 2, Szabó 1 (1), Bogachev (1), Tamás 1 – Sinodkin, Szénási (1), Domokos, Kis (1), Piszmann S. 1 - Nemtsev. Vezetőedző: Tuomisoja Sami.

A Lehel gólját Tóth Miklós szerezte.

Amint az várható volt, az első korongbedobástól a DAB-ASP uralta a játékot, ám Tóth találatának köszönhetően a jászberényi fiatalok vonulhattak minimális előnnyel (1-0) az első szünetre. A pauza után aztán felpörögtek az újvárosiak és bő nyolc perc alatt öt gólt szerezve el is döntötték a meccs sorsát. A két emberelőnyös gólt jegyző Piszmann Máté mellett még testvére Sándor, valamintAzari és Szabó Csaba szállította a gólokat (1-5). Az utolsó felvonásban már jóval takarékosabb üzemmódban hokiztak a vendégek, Tamás Tihamár az 58. percben azonban még gondoskodott arról, hogy féltucat góllal zárjon csapata (1-6). A kis DAB tizennégy meccs után 29 ponttal a második helyen áll, a 30 ponttal rendelkező győrieket követve.

A játéknapot további eredményei: UNI Győri ETO HC – Sportországi Cápák 11-5, Goodwill Pharma Szeged – Dél-Budai Hockey Club 3-1.