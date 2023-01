Annak ellenére, hogy a dunaújvárosiak majdnem kétszer annyit lőttek kapura, mint a miskolciak (a DAB ötvenhatszor lőtt kapura, amíg a vendégek csak harmincnégyszer), a Macik győzelme egy percig sem forgott veszélyben. Volt, amikor már 5–1-re vezettek...

De, hogy egy kicsit hazahúzzon a szívünk, azt jegyezzük meg, hogy a miskolci csapat szakmai irányítását a dunaújvárosi jégkorong két legendája, Tokaji Viktor és Galanisz Nikandrosz végzi.

DAB–DVTK Jegesmedvék 2–6 (1–2, 0–2, 1–2)

Dunaújvárosi AB: Valenta – Brus, Svars (1), Niskanen 1, Embrich 1, Valtola (1), Varga, Kmec, Szalma, Somogyi, Hadzinikolic, Vas, Léránt, Marosi, Mihalik (1), Dézsi, Erdély, Lammi, Strenk, Pinczés, Tamás. Vezetőedző: Niko Eronen.

DVTK: Voris – Kiss 1 (1), Vojtkó 1, Galajda (1), Lövei (1), Mattyasovszky 1, Wehrs, Ilvessuo, Razumniak 2, Vas (1), Kuleshov (2), Illés, Szirányi (3), Blasko (2), Ritó 1, Farkas (1), Fazeka, Rőczei, Trozsák, Pecsét, Károly. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Niko Eronen: – Lehet, hogy hülyén hangzik így hangosan kimondani egy 6–2-es vereség után, de örültem annak, amit láttam, főleg annak fényében, amilyen helyzetben vagyunk most. Úgy érzem, visszatértünk arra a játékra, amit tudunk játszani, egyetlen helyen veszítettük el a mai meccset. Továbbra is fókuszálnunk kell az előttünk álló lépésekre, ez a mai szerintem nagy lépés volt előre a legutóbbi négy-öt meccshez képest. Ha ezen az úton megyünk tovább, jönnek majd a győzelmek is. Remélhetőleg kapunk majd segítséget a most sérült, beteg játékosainktól is.

Galanisz Nikandrosz (másodedző): – Gondoltuk, hogy az Újváros ránk fog jönni, mert nem úgy alakultak számára az elmúlt meccsek, ahogy arra számított. Ez látszott is, a mi helyzeteinket nagyon jól tudtuk értékesíteni, s nagyrészt a két kapus közti különbség volt ma a döntő faktor.