Július - Története harmadik világbajnoki aranyérmének megszerzésére készült a magyar női vízilabda-válogatott a címvédő és olimpiai bajnok, a sportágat hosszú évek óta uraló Egyesült Államok ellen. Gurisatti Gréta elhíresült mondása most talán még soha nem volt ennyire aktuális: „Ha nem mi, akkor ki? Ha nem most, akkor mikor?” Persze, a győzelemhez nem kis bravúrra lett volna szükség, de az együttesben ez benne volt. Végül ez sajnos elmaradt, de egészen a meccs végéig nyitott volt a küzdelem, a csapat minden dicséretet megérdemel a kéthetes teljesítményéért és az Eb, illetve az olimpia után most a világbajnokságon is ezüstérmet szerzett a gárda.

A Dunaújvárosi FC közösségi oldalán jelentette be, a klubnál folytatja pályafutását az U20-as világbajnoki bronzérmes Gosztonyi András.

Impozáns környezetben, a MOL Fehérvár Aréna kerengőjének egyik szegletében köszöntötte az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága a múlt szezonban jól teljesítő együtteseket, illetve azon sportvezetőket, játékvezetőket, akik teljesítményükkel hozzájárultak a sportág fejlődéséhez, népszerűsítéséhez Fe­jér vármegyében. Az ercsi elnök, Flórián Gábor, a rácalmási sportvezető, Garda István, valamint a baracsi utánpótlás­edző, Körmendi Zsolt is rangos elismerésben részesült.

Szellák Szabina visszatérése sokat jelentett

Pető Zsolt, a DKSE kajak-kenu szakosztályának elnöke több tekintetben is példát mutat. Legyen szó a vállalkozásáról, a sportban betöltött vezetői szerepéről, vagy éppen ötvenévesen a versenyzésről. A nemrégiben Kolonincs György Alapítványért díjjal kitüntetett Pető Zsolt a hétvégi SUP magyar bajnokságon egy arany- és egy bronzérmet szerzett. Előbbi számban fia, Ákos állt mögötte a dobogón, aki pedig a másik távon lett bajnok.

Az U16-os strandkézilabda-Európa-bajnokságot Prágában rendezték meg, a férfiaknál és a nőknél is a magyar válogatott bejutott a döntőbe, amelyet egyaránt Spanyolország ellen vívtak a csapatok. A hölgyeknél két, Dunaújvárosi Kohász-játékos kapott helyet a keretben, Fehér Luca és Megyeri Bodza, a kapusedző pedig a Kohász stábját erősítő Győri Ágnes.

A DKSE kiválósága, Szellák Szabina (k) érmekkel tért vissza F.: DH

Augusztus - Négy napon keresztül Szegeden adott randevút egymásnak a magyar kajak-kenu utánpótlása, hiszen itt rendezték meg az U23-as ifjúsági és serdülő országos bajnokságot, amelyen a ­DKSE hét éremmel zárta a küzdelmeket. A dunaújvárosiak közül kiemelkedett Szellák Szabina, aki két arany- és két ezüstérmet szerzett.

Niko Eronen finn vezetőedző hosszú távra kapott bizalmat

Szeptember - Az Erste Liga rajtja előtt lapunknak interjút adott az Acélbikák finn vezetőedzője, Niko Eronen, aki így fogalmazott: muszáj, hogy a játékosok érezzék a tanulás lehetőségét, a közös továbblépés esélyét.

Rapatyi Tamással igazi csapattá érett a DKKA Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mezőfalván a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében rendezték a Gurics György Emlékversenyt és egyben az I. korcsoportos területi diákolimpia döntőjét kötött fogásban. A seregszemlén a dunaújvárosi birkózók is számos remek sikert könyvelhettek el.

Az Indiai-óceánban, a Seychelle-­szigeteken rendezték meg a nyílt vízi úszók junior-világbajnokságát. Az U17-esek mezőnyében 7,5 kilométeren a 2006-os születésű Kovács-Seres Hunor világbajnok lett.