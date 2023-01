DAB-ASP–MAC Ikonok 4–5 (3–2, 1–1, 0–2)

Dunaújváros: Valenta – Gebei, Jadlószki, Azari (1), Strenk, Ráduly 1 – Piszmann, Sinodkin, Barna (2), Stan (3), Tamás 2 – Szénási, Marosi, Szabó, Bogachev 1 – Domokos, Kis. Vezetőedző: Tuomisoja Sami.

Nem sokat óvatoskodtak a felek. Sűrű gólváltást hozott az első játékrész. A 7. perc elején Németh révén megszerezték a vezetést a fővárosiak, ám a 11. percben szűk harminc másodperc alatt Ráduly és Tamás góljának köszönhetően fordított a DAB. Korbuly a 17. percben egyenlített, de Tamás tett róla, hogy újvárosi előnnyel (3–2) menjenek pihenőre a csapatok.

Kiegyenlített játékot hozott a középső harmad is. Korbuly második találatával ismét egalizált, ám 40. perc elején Bogachev gólra váltotta a hazaiak első emberelőnyét (4–3). A záró harmad első tíz percében háromszor is emberhátrányban tartották az újvárosiak, ám az 54. percben Dózsa találatával harmadszor is ledolgozták hátrányukat a vendégek. A hajrában bírók előbb kiszórták Jadlószkit, majd kisvártatva Ráduly Szabolcs is kisbüntetést kapott. Az MAC időt kért és a kettős emberelőnyt végül Szlépka érvényesített bő másfél perccel a vége előtt (4–5).

Veresége ellenére a DAB-ASP maradt a tabella elején, a MAC Ikonok pedig feljött a harmadik helyre. A Worm Angels vasárnap, lapzártánk után a jászberényieket fogadta a jégcsarnokban.