Kováts Andrással, az An­gels egyesületének vezetőjével szerda reggel randevúztunk a csarnoknál.

– Már korábban is jeleztük az önkormányzat felé, hogy az egyesületünknek szeretnénk egy saját bázist. E tervek mentén egyeztettünk. Több ingatlan is szóba került, ám végül e csarnok mellett döntve született egy megállapodás. Bízunk abban, hogy minden engedélyt megkapunk, és a már betervezett pályázati forrásokat is meg tudjuk célozni – fogalmazott lapunknak a helyszíni találkozón Kováts András, aki kifejtette:

– Az elmúlt nyáron sikerült egy kis közösséget felépítenünk amatőr sportolókból. Sokan jöttek és maradtak velünk. Ez most már egy komoly bázist jelent számunkra. A két ünnep között úgymond társadalmi munkában tettük le a görhoki­ra, görkorcsolyára és még számos sportághoz szükséges borítást. A felület a Magyar Jégkorong Szövetség tulajdona. Ehhez hasonló pálya maximum 3-4 van az országban – mondta el Kováts András, akit a jövő terveiről is kérdeztünk:

Ha a pályázat sikeres, akkor jeges pályát is terveznek a csarnokban

– Amint a szükséges megállapodásokat megkötjük, akkor már tudunk pályázni. Az inline pályát is egy baráti csapat tette le, a nyári görhokis edzések során is sokan csatlakoztak hozzánk. Ha mindezt csak pusztán piaci alapon kellett volna felépítenünk, akkor most nem lennénk itt. Hosszú távra tervezünk, és ebben számos támogatóra találtunk. A fejlesztés első ütemében, egy minőségi inline pályát építünk. A csarnokban két öltöző is helyet kapna, és a második ütemben egy kisebb, ám hitelesített hokipálya is létesülne a csapataink számára. Örömteli, hogy ebben az Angels közössége is segítségünkre van. A tervezési munkákat is az Angels tagjai vállalták. Természetesen a város, a tágabb közönség felé is szeretnénk nyitni. Amint elkészül a pálya és minden feltétel adott, újra edzéseket, sportalkalmat szervezünk.