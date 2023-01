A felsőházi helyezésekért küzdő Ferencváros otthonában folytatta az Erste Liga küzdelmeit a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong csapata, mely hosszú hetek óta először sérült, beteg és eltiltott nélkül vágott neki aktuális összecsapásának a Tüskecsarnokban, szép számú dunaújvárosi drukker előtt.

Melyet a Fradi kezdett valamivel erősebben, ám az első két-három perc után átvette az irányítást a DAB, s egyre többször tudott odaérni a hazai kapu elé. Az első igazán nagy lehetőség is a dunaújvárosiak előtt adódott, ám Nagy kétszer is bravúrt bemutatva őrizte meg kapuját a góltól. A 8. perc elején szinte a semmiből, de megszerezte a vezetést a Fradi, miután a mieink saját kapujuk előtt adták el a pakkot, s a középre adott passzból Kestila húzta be a hálóba a játékszert (1-0). Nem sokkal később megkapta első emberelőnyét együttesünk, ám ziccerben hibázott, majd a kontrából Betteridge értékesített egy szólót, s megduplázva ezzel csapata fórját (2-0). A 16. percben újra lekontrázta az Acélbikákat a Fradi, a védelem rosszul váltott, az üresen hagyott Hrabal meg köszönte a ziccert, s kilőtte a jobb felsőt, még komolyabb előnyt szerezve ezzel a helyzeteivel remekül élő fővárosiaknak (3-0).

Fotós: FTC

A második felvonásban az első perc a hazaiaké volt, ám ezúttal a mieink kontrázták le ellenfelüket, s Valtola átadásából Hadzinikolic gyorsan szépíteni tudott (3-1). A gól meg is hozta az Acélbikák kedvét, óriási nyomást helyzetek a Fradi kapujára, rengeteg helyzetük volt, így nem volt véletlen, hogy Fodor Szabolcs már a 27. percben időt kért. A következő ziccer a Fradi előtt adódott, de Kestila szólóját védte Kovács, míg a túloldalon Hadzinikolic, Szalma ziccerénél hárított Nagy. A játékrész derekától kiegyenlítődött a meccs, a kulcspillanatokban azonban sokkal pontosabb volt a Fradi, mely a 34. percben Kestila révén értékesített egy kipattanót, visszaállítva ezzel a két gárda közti háromgólos különbséget (4-1). A DAB kapott azért esélyt a felzárkózásra Bán négyperces kiállítása alatt, ám nagyon rosszul játszották meg újabb fórjukat, nem úgy a Ferencváros, mely Kestila révén 38 másodperc alatt kihasználta első emberelőnyét, így hiába játszott a harmad nagyobbik részében jobban ellenfelénél a DAB, a második harmad végére eldőlni látszott a pontok sorsa (5-1).

A harmadik harmadot ezzel együtt persze még le kellett játszani, de ebben a játékrészben már lehetett látni, hogy a Fradi nem kockáztat, már csak az eredmény őrzésére törekedett. Így is volt persze helyzet a csapatok előtt, de a fővárosiak hatékonysága visszaesett, míg az Acélbikáké sajnos megmaradt a korábbi szinten, még az üres kapuba sem sikerült betalálni. Az 59. perc elején Varga óriási kapuvasa után Szalma szépített az eredményen, ám a középkezdés után Valtola lövetett gólt a házigazdákkal, így a Fradi végül 6-2-es győzelmet aratott a DAB ellen, akik elsősorban helyzetkihasználásukat, illetve nagy egyéni hibáikat okolhatják a mai vereségért.

FTC-Telekom – DAB 6-2 (3-0, 2-1, 1-1)

FTC: Nagy K. – Hrabal 1 (1), Seregély (1), Kestila 3 (1), Kreisz (2), Kulmala (2) – Kucsma, Mesikammen, Betteridge 1, Nagy G. (2), Tóth A. – Boros, Karmeniemi, Bán, Kozma (1), Tóth G. 1 – Farkas, Galántai (1). Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

DAB: Kovács – Brus, Léránt, Embrich (1), Hadzinikolic 1, Valtola (1) – Kmec, Svars, Mihalik (1), Somogyi, Szalma 1 – Varga (1), Vas, Dézsi, Niskanen, Pinczés – Lammi, Tamás, Horváth, Marosi, Szabó. Vezetőedző: Niko Eronen.