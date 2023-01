A DLSZ fontos szerepet tölt be a város sport­életében, annak aktív formálásával és szervezésével, ami nem kevés feladattal jár.

– Petrás Gábortól sohasem hallunk panaszkodást.

– Nekünk nincs mire panaszkodnunk. Mindenki a saját szerencséjének a kovácsa. Szerintem saját magunkon múlik, miként kelünk fel, és hogy állunk ahhoz a naphoz. A Jóistenben és az édesanyám nevelésében bízok, aki azt tanította, hogy igyekezzek gyorsan megérteni az élethelyzeteket, és próbáljak meg mindig segíteni a rászorulóknak.

– A vírus időszaka azért nem lehetett egyszerű.

– Pluszfeladatokat hozott nekünk, de nem állított meg bennünket. A versenyrendszerünknek, illetve a bizottsági vezetőink állhatatosságának köszönhetően folyamatosan tettük a dolgunkat. Igazoltuk a sportolóink státuszát, miszerint versenyszerűen mozognak, ezért azt meg is tehették az egészségükért még azokban a nehéz időkben is. Más városokkal szemben, életben tudtuk tartani a csapatokat.

Aki sportol, annak rendben van a fizikuma és ezzel együtt a lelke is

– Miként látja, különlegesek a dunaújvárosi emberek?

– A sportban tevékenykedők a nehéz helyzetben is meg akarják mutatni a tudásukat. Győzni szeretnének az ellenfeleikkel szemben, és a külső akadályozó tényezőkkel vívott küzdelmükben, így akár a vírussal szemben is. Az éppen a csúcsot jelentő szintnél mindig többet szeretnének elérni. Nem kell mindenkinek a televízióban szerepelnie. A mi kispályás bajnokságunk mérkőzései is hasonló érzéseket keltenek az ott játszókban, mint akik a világbajnokságon küzdöttek. Nyilván más a miliő, de az érzelmek hasonlóak lesznek. Ez hozzásegíti őket ahhoz, hogy egészségesen és tudatosan éljenek. Az összes korosztályban szívből tudnak küzdeni a benne résztvevők. Amikor végigjátssza az ember az életét a futballpályákon, nem akarja elveszíteni ezt a csodát, és ez így van jól.

– A felmerülő igények felmérése miként zajlik?

– Erre a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetségnek hét bizottsága van. Ők mérik föl az igényeket, amiket mi ki szeretnénk elégíteni. Ennek szellemében folytatódik a következő szezon bajnoksága.

– A nyártól szilveszterig folyamatosan vannak programok.

– Erre a szezonra a korábbinál kevesebb, ötvenegy helyett negyvenhét csapat nevezett a kispályás bajnokságokban, de érdekes módon a játékosok száma változatlan maradt. A „nagyok” mellett tizennégy óvodai, és nyolc lánycsapatunk van. Ekkora létszámot kell hetente megversenyeztetni, hozzájuk játékvezetőket küldeni, eredményeket rögzíteni, pályát karbantartani, ami igen nagy feladat.

Egyedül nem megy, a 2023-as évük működése is biztosított – A DLSZ-nek a mindenkori önkormányzat az egyik nagy támogatója. Nélkülük nem tudnánk a munkánkat eredményesen elvégezni. A többi szponzorunk segítségével a 2023-as évünk működése is biztosítva lesz. A jelentős mértékű segítségre nemcsak a jelentős sporttevékenység lebonyolítása miatt van szükségünk, hanem a folyamatosan működő segélyakcióink sikere érdekében is. Ennek egyik példája a „Jót, szívből, Dunaújvárosért” akciócsoportunk emlékezetes karácsonyi sikere, amikor öt rászoruló család ünnepét tettük teljessé. A jövőben is szeretnénk az adakozóknak segíteni azzal, hogy megszervezzük, illetve lebonyolítjuk a támogató akcióikat, majd a hagyományaink szerint, átlátható módon elszámolunk a ránk bízott javakkal – emelte ki Petrás Gábor főtitkár.

– A távolabbi célok?

– A DLSZ-nek az a küldetése, hogy a dunaújvárosi gyerekekkel a focihoz kapcsolódva megszerettessük a sportot. Megtanulják, hogy a labdarúgást keretek között, és a gólszerzés céljával játsszuk. Az ő meccseikre is küldünk játékvezetőket, hiszen az gördülékenyebbé teszi a dolgokat, és tekintélyt is ad az eseményüknek. A versenysportra való szakszerű felkészítésükre ott van a Dunaújváros FC. Akik nem lesznek híres labdarúgók, azok visszatérhetnek hozzánk a kispályás bajnokságba, amelyben hosszú évekig rengeteg örömöt élhetnek meg.

– Nemcsak a labdarúgásban hisz...

– Hanem abban is, hogy nem kell ahhoz egy BL-győztes csapat tagjának lenni, hogy valaki egy jókedvű, sikeres sportemberként élje le az életét. Aki sportol, annak rendben van a fizikuma és a lelke is. Nem kell mindenkinek focizni, vagy futni. A jóga, vagy akár a természetben való sétálás is sokat segíthet a gyakorlójának. A legkevesebb dolog, amit tehetünk az egészségünkért – aminél fontosabb dolgot nem tudok elképzelni – az, hogy figyelünk rá, és a sport tetszőleges ágával karbantartjuk magunkat! Az ilyen életet élő emberek természetesen a munka világában is sikeresebbek lehetnek, mert jó kondícióban, sok pozitív élményt szerezve, jókedvűen és kreatívan tehetik a dolgukat.

– Közösséget is építenek az ilyen események.

– Fontos, a dunaújvárosi amatőr sportolók a baráti társaságukban, a hobbijukat élvezve, jókedvűen tudják eltölteni a szabadidejüket. Nem csak a labdarúgókra gondolok, hiszen korábban nagyon sok vízilabdázónk is nagyon jól focizott. Most is vannak közöttünk jégkorongosok is. Szerencsés dolog, ha nemcsak a sportpályán, hanem azt követően is együtt maradnak, amivel tovább erősödik és teljesebbé válik a kapcsolatuk.