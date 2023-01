Az eddig hét mérkőzéséből hetet megnyerő dunaújvárosi csapat a bajnoki címvédő ellen játssza az idei év első rangadóját. Az UVSE – az előző hét szezon aranyérmese – az előző fordulóban veszítette el veretlenségét, miután simán, 13–6-ra kikapott az alaposan megerősödött Ferencvárostól, igaz, két hiányzó válogatottja, Rybanska Natasa és Faragó Kamilla nélkül.

A DFVE és az UVSE az előző szezonokban vérre menő csatákat vívott egymással, s annak ellenére, hogy mindkét gárda kerete átalakult, most sem számíthatunk könnyed találkozóra. A lilák legnagyobb vesztesége, hogy Spanyolországba távozott a világklasszis Keszthelyi Rita, illetve Ábel-Antal Dóra visszavonult. Ám így is számos fiatal, közte több válogatott tehetség szerepel náluk, akárcsak Dunaújvárosban.

– Az UVSE-nél is nagyon sok ügyes fiatal van, akik ugyan több ob I-es szezonnal rendelkeznek már, de eddig nem voltak meghatározó emberek, most ízlelgetik, milyen az, amikor nekik kell megteremteni bizonyos helyzeteket. Kemény bajnokira számítok, játszottunk velük a szezonban edzőmeccseket, ahol az eredményt nem számoltuk, de azok is hasonló kétkapuzások voltak – mondta Garda Krisztina.

A DFVE csapatkapitánya megjegyezte, győzni szeretnének, de ez egyáltalán nem jelent esélyességet. Azonban bízik abban, folytatják azt a nagy fejlődési pályát, amit a Fradi elleni Magyar Kupával elkezdtek. Legutóbb, a Tatabánya elleni meccsen szombaton ugyan voltak hibáik, de elég jól játszottak, persze az Újpest más kávéház lesz.

– Remélem, ha már ennyit edzünk, akkor az igenis megmutatkozik eredményekben is. Nagy potenciál van a csapatban és játékosokban, de sokan most kezdik ezt az utat, bőven kell még fejlődni, amihez edzések és meccsek kellenek. Nyilván, ebből adódóan lesznek hullámvölgyeink, amikor nem megy úgy a vízilabda, de remélem, nem szakadékok. Azt kell elérni, ezek ne jöjjenek elő olyan gyakran, vagy ne legyenek nagyon mélyek – tette hozzá.

Abból, hogy a szezonban a Fradi már háromszor legyőzte az UVSE-t, a Magyar Kupa-döntőben, az Eurokupa-csoportmeccsen és most a bajnokin, nem szabad kiindulni. Persze, a DFVE is bizakodhat, hiszen eddig bravúrosan teljesített, leginkább a nemzetközi porondon.

– Igen, lehet azt mondani, jobb ez a szereplés, mint amire bárki is számított a szezon elején. Ám hiba lenne azt mondani, azért, mert az eddigi találkozóink jól sikerültek, akkor innentől mindenkit legyőzünk. Ez a csapat tud nagyon jól játszani és bravúrokat bemutatni a Fradi, vagy az olasz klubok ellen, de tud a Szegeddel szemben nyögvenyelős sikert aratni. Azaz még nem olyan stabil az együttes, de nagyon szeretnénk ma a legjobb formánkat mutatni, nyerni, és nyolcból nyolcas mérleggel állni, ami ugye a sapkaszámom is.