Nem sokan fogadtak volna arra, hogy a legrangosabb európai kupasorozat padovai csoportköréből a két olasz kirakatcsapat elleni döntetlennel – aminek a Padova és a Catania örülhetett – és a hollandok kiütésével negyeddöntőbe jut a ­DFVE. Főleg úgy, hogy a szezon előtt ismét meghatározó játékosok távoztak, és a fiatalokat dobták be a mély vízbe. Igaz, mint az eredménysor mutatja, alaposan megállták a helyüket.

Amennyiben két hete azt mondjuk, BL-negyeddöntős lesz a csapata, mennyire nevetett volna ki? Avagy mekkora csodának számít ez az eredmény? – vetettük fel Mihók Attila vezetőedzőnek, aki, illetve csapata régen kapott ekkora sajtófigyelmet.

– Csoda, persze, hogy az, de az utóbbi nyolc–tíz esztendőben mindig történik valami ehhez fogható az újvárosi női vízilabdában. A hírértéke azonban messze nem éri el azt a szintet, mint amit talán megérdemelne. Azért nem nevettem volna ki, és az sem igaz, hogy azt mondanám, azért mentünk, hogy bárkitől is kikapjunk. Mint korábban említettem, a szezon előtt én is kicsit „vakon voltam” abban, hova is helyezzük magunkat a mezőnyben. Még mindig azt tartom, ha most mennénk ki a padovai tornára, akkor sem javasolnám senkinek a tippmixen, hogy ránk tegyen, legalábbis akivel jóban vagyok. Alapvetően az a feladat, hogy ezt a ritmust fel tudjuk venni, ehhez a sebességünk és az állóképességünk megvan. Ami kiderült, alapvetően tudunk úgy sakkozni, úgy szervezni a játékot, hogy meglegyenek azok a háromszögek és pozíciók, ahol meg tudjuk tartani a labdákat. Szóval, kicsit okosabbak vagyunk, mint másfél hónappal ezelőtt.

Megjegyezte, ez az eredmény most nem azt jelenti, tízből tízszer jól jönnek ki az ilyen meccsekből. Mint ahogyan a Fradi elleni Magyar Kupa-visszavágón kiderült, könnyen el tudják veszíteni a fonalat és a ritmust. Most szerencsére nem ez történt, hanem huszonnégy órán belül a két olasz csapat ellen meg tudták tartani a koncentráltságot. Szerinte jobb csapatként jöttek haza, mint amikor az első tornára elutaztak, azaz lett egy valós tapasztalat.

Korábban is ért már el bravúrokat a DFVE, de azoknak talán nem volt ekkora visszhangjuk.

– Ott vannak a trófeáink, amiket az utóbbi években szereztünk: LEN Kupát, Európai Szuperkupát nyertünk, Euroliga fináléban játszottunk, és az előző szezonban ott voltunk a LEN Kupa döntőjében, ahol ezüstérmet szereztünk tavasszal. Egy trófeát megnyerni mindig más, ez most nagy hír lett, sok mindenhol leírták, sokan lájkolták, de azért ez nem annyira maradandó, mint egy európai kupagyőzelem, ami egy klub életében örök dicsőség. Miközben szakmailag nyilván számunkra ez az eredmény nagy pozitív visszaigazolása annak, hogy azt csináljuk, amiben hiszünk, nekünk valahol ez a küldetésünk. S higgyünk abban, Dunaújvárosból is kinőhetnek nagyszerű sportolók és nagy hősök, akik felveszik a kesztyűt olyan csapatok ellen, amelyek összevásárolnak jobbnál jobb játékosokat. Nagyon büszke vagyok rá, hogy szinte egyedüliként azon az úton járunk, ami a régi értékeket képviseli, szakmai kihívásból, filozófiából és részben anyagi kényszerből – tette hozzá.

Mihók Attila elmondta, ilyen szintű eseményen manapság már egy ember nem tud meccseket eldönteni. Olyan sportág lett a női vízilabda, ami Európában lényegesen nagyobb létszámban képviseli a minőséget, mint húsz éve. Ennek példája, hogy a másik három magyar csapat nem jutott tovább. Pedig a magyar póló mindig is a legjobbak között volt, gondoljunk a válogatott elmúlt évekbeli eredményére és Keszthelyi Ritán kívül mindenki itthon játszik.

– Nagyon nagy teljesítmény, amit elértünk, de ez nem jelenti azt, azok a fiatalok, akiknek több BL-meccsük van, mint magyar bajnokijuk, máris világszínvonalú játékosokká fejlődtek, ettől messze vagyunk. Azonban ezek a lányok beleálltak a munkába, aminek ilyen eredménye lett. Azt egyértelműen látjuk, hogy a paramétereik adottak és nem két zakóval jöttünk haza az olasz sztárcsapatok ellen. Az az állóképességi munka, amit hosszú ideje csinálunk, valahogy mindig eredménnyel párosul. Lehet bármennyire technikás az ellenfelünk, erőnlétben, oxigénnel jobban bírjuk a végét, ismert válogatott játékosok dinamikáját sikerül kompenzálni, le tudjuk védekezni őket és támadásban gólhelyzeteket sikerül kialakítani. Ez nagy dolog, és mindenkinek látnia kell, van jövője a sportágban, de rengeteget kell dolgozni, hogy egy ilyen szereplés ne meglepetés eredmény legyen, hanem unalmas elvárás.

Mihók Attila korábban azt mondta, leginkább a spanyol Mediterranit szeretné kapni a negyeddöntőben, ami szintén teljesült. Kiemelte, nagyon fontos hozzátenni, hogy a hispánok is biztosan őket szerették volna kapni. Ezzel nem jó helyzetbe kerültek, hanem olyan ellenfelet kaptak, ahol a legkevesebb szupersztár szerepel, de az ő sikerüknek is megvan az oka. Most mind a két csapat örül a másiknak, de ha a DFVE nem tud nyerni a párharcban, akkor sem kell, hogy sírjanak.

– Azt hiszem, a játékosaim is csalódnának, ha nem azt mondanám, továbbjutási céllal megyünk neki a negyeddöntőnek – emelte ki.

Ma Szentesen is hasonló lelkesedéssel és koncentráltsággal, mint a BL-ben

Az idei évet pedig a pénteken 19 órakor kezdődő, Szentes elleni találkozóval zárják, győzelem esetén hazai porondon hibátlan mérleggel zárhatnak és ennél szebb őszi szezont nem tudnának képletesen a karácsonyfa alá tenni. – Nagy kihívás ez a meccs, mert nem abból indulok ki, hogy BL-negyeddöntősök vagyunk, hanem a keret fele az első szezonját kezdte az ob I-ben. Tehát nagyon koncentráltnak kell maradni, és akkora fegyelmezettség és lelkesedés kell, mint a Catania ellen, mert ez a csapat nagyon sérülékeny. Úgy érzem, bármelyik találkozón beleszaladhatunk egy kellemetlen meglepetésbe, amit nem most szeretnénk átélni.