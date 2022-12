A Vác otthonában lépett pályára, s fejezte be az idei esztendő küzdelmeit akadémiánk felnőtt együttese ma este hat órától. Vezetőedzőnk a védekezés fontosságára hívta fel a figyelmet, s a mieink ennek megfelelően vágtak is neki a csatának, s az első öt percben nem nagyon engedték lövőhelyzetbe ellenfelüket, ráadásul Kazai és Borgyos révén kétszer is bevették a hazai kaput. A folytatásra feljavultak a házigazdák, s bár a 10. perc elejéig tartotta kétgólos előnyét együttesünk, 2-4 után hullámvölgybe kerültek kézilabdázóink, hetest, ziccert is hibáztak, s védekezésük is felpuhult, így 5-4-es hazai vezetésnél időt kellett kérnie Rapatyi Tamásnak a 16. percben ,írja a kohaszkezi.hu.

A mieink közel nyolcperces gólcsendjét Krupják-Molnár törte meg, s ugyan ekkor a Vác már kettővel vezetett, Farkas és Arany találataival tartotta a lépést ellenfelével együttesünk sőt, a 22. perc elején kiegyenlített (8-8). Hiába álltunk azonban a 27. percben még 10-10-re, a félidő hajráját sajnos nagyon elrontottuk, a hazaiak emberhátrányban is rendre eredményesek voltak, míg a mieink több ziccert is kihagytak, így kettő, majd három góllal is ellépett a Vác, mely a szünetre már 15-12-es vezetéssel vonulhatott.

Ugyan a második felvonás első találatát a mieink szerezték, sok örömünk nem volt ebben a harminc percben, mert szűk hét perc elteltével már 20-15-re vezetett a dunaújvárosi hibákat rendre kihasználó házigazda. Kézilabdázóink a folytatásban is pontatlanul játszottak, s hiába kért újra időt Rapatyi Tamás 24-18-nál a 44. perc elején, egy újabb 3-0-s sorozattal végleg eldöntötte a meccset a váci alakulat (27-19). A vendéglátók sajnos a véghajrában is eredményesebben játszottak akadémistáinknál, így tovább növelték fórjukat, s végül 34-23-as győzelemmel gyűjtötték be a pontokat.

Praktiker-Vác - DKKA 34-23 (15-12)

DKKA: Bartulovic - Szalai 5, Horváth 3, Nick, Weisheitel, Borgyos 1, Arany 3. Csere: Oguntoye (kapus), Kazai 2, Farkas J. 6, Matucza, Poczetnyik, Krupják-Molnár 3, Fodor, Agócs, Farkas K. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Vezető képünk illusztráció.