DKKA – NEKA 7-9 (18-18)

Rácalmás, 250 néző

Vezette: Bócz László, Wiedemann Viktor

Dunaújváros OGUNTOYE – Arany R., Borgyos 3, Szalai B. 1, Weisheitel 2, Horváth P., Kazai. Csere: Bartulovic (kapus), Matucza, KRUPJÁK-MOLNÁR 1, Poczetnyik 1, FARKAS J. 5 (2), Fodor N. 2, Nick V. 2, Agócs 1. Edző: Rapatyi Tamás

NEKA: WÉNINGER – Gém 1, KOVALCSIK 3, Kellermann 1, Juhász K. 3, VARGA E. 3, Szabó A. 2. Csere: Zaj (kapus), Zsembery 2 (2), Molnár D., Csata, CSÍKOS 3, Szabó L., Horváth P., Uhrin. Edző: Bohus Bea

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 4/2

Ideiglenes új otthonában, Rácalmáson fogadta a válogatott szünet utáni első bajnoki ellenfelét pénteken délután a Kohász. A dunaújvárosiak a találkozó előtt három edzésen próbálhatták belakni a szomszédos kisváros csarnokát. Mindkét csapat kapkodva, idegesen kezdte a játékot. A fonalat előbb a NEKA fiataljai kapták el, a 11. percben Juhász Kata góljával 1-4-re megléptek a balatonbogláriak. Az első negyed óra tompasága után éledezni kezdett az Újváros. A kedvenceiket Rácalmásra is elkísérő szurkolók a 23. percben Farkas Johanna második góljánál nyugtázhatták, a DKKA végre átvette a vezetést. Sok technikai hiba tarkította a játékot, a mezőnyből a két kapus, itt Oguntoye , ott Wéninger teljesítménye emelkedett ki. A NEKA lelkesen és a hazaiaknál hatékonyabban kézilabdázott, ennek eredményeként kétgólos vendégelőnnyel (7-9) mehettek pihenőre a felek.

Az újvárosi hívek abban bíztak, hogy a szünetben Rapatyi mester összekapja csapatát. Részben igazuk is lett. A várt fordításhoz azonban egy kettős emberelőnyre is szükség volt, a 41 percben Nick Viktória a saját hatosa elöl lőtt üres kapus gólt (12-11). Szűk négy perc múlva már háromgólósra hízott a hazaiak előnye. A piros-fehér szurkolók a folytatásban sem nyugodhattak meg. A bogláriak tapadtak a támadójátékban sokszor tanácstalannak tűnő Kazaiékra. Ha pedig sikerült végigvinni az akciót, akkor rendre Wéningerben akadt el a játékszer. A hajrára aztán ismét plusz hárommal fordult a DKKA, ám míg az újvárosi helyzetekre rendre továbbra is kimaradtak, addig a NEKA fiataljai éltek a lehetőségekkel és egyenlítettek. A záró támadás az újvárosiaké volt, de a bírók hétméteres helyet csak szabaddobást ítéltek, amikor a falban fautolták Weisheitelt, így egy pontot elcsent a Kohásztól a NEKA Rácalmáson. A DKKA jövő héten szerdán az Érd vendégeként folytatja a bajnoki pontvadászatot.

Bohus Bea (NEKA): - Nagyon örülünk az egy pontnak, úgy vélem rá is szolgáltunk. A bajnokság során sok csapat meg fog még szenvedni a dunaújvárosiak vendégeként. Azt kértem a lányoktól, hogy a meccs közben ne az eredménnyel foglalkozzanak, hanem menjenek előre és hozzák ki magukból legtöbbet. Mint az eredményből is kitűnik, számunkra is főként támadásban akadtak gondok, a védekezésünk rendben volt. A helyzetkihasználásunkon mindenképpen javítanunk kell a jövőben.

Rapatyi Tamás (DKKA): - Az első húsz percben roppant idegesek voltunk és a folytatásban sem találtuk meg, miként tudnánk elöl hatékonyabban kézilabdázni. Főként az átlövőposztokon akadtak gondjaink, több variációt, felállást is kipróbáltunk. Bár védekezésben is akadtak hibák, ez a része a játékunknak nagyjából működött. Tudtuk, hogy NEKA fiataljai mindent egy lapra feltéve küzdenek majd, ma is bizonyították tehetségüket. Meg voltak a lehetőségeink, hogy eldöntsük a meccset, ám nem éltünk ezekkel. Támadásban vissza kell találnunk a helyes útra, mert szerdán újabb komoly feladat vár ránk az Érd vendégeként. Mostantól minden energiánkkal arra találkozóra koncentrálunk.