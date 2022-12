Jelen pillanatban a Dunaújváros a nyolcadik, az Érd a kilencedik helyen áll. Az újvárosiak ráadásul eggyel kevesebb meccset játszottak. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a hazai csapat meg szeretné szerezni az előnyt a vendégekkel szemben, hiszen itt kimondva, vagy anélkül, már a felsőházba jutás lehetősége is inspirálhatja őket. Már csak azért is rátehetnek egy lapáttal. Az érdiek a kilencedik fordulóval kerültek föl a rossz­kedvű sereghajtók közül a középmezőny aljába.

Most aztán hozzájuk érkezik a vonalait kissé rendező Dunaújváros, amely nyilván különösen éhes lesz a sikerre. Az együttesnél szemünk láttára zajlottak a különleges, gyakran a hajszálakon múlt vesztes csatáik és az imponáló győzelmeik. Láttuk, amikor objektív okok miatt elfogyott a csapat, s vele a győzelmeik. Azt is, amikor visszatért a kívánatos létszámuk, újból sikeressé vált a játékuk. Látni való, hogy ha együtt vannak, bízhatunk a helytállásukban.

A dunaújvárosiak rájátszásról szőtt terveikről még nem nyilatkoztak nyilvánosan, de ha mint most is, felcsillan a lehetőségük rá, alighanem megér nekik „egy kis” plusz erőbedobást az elérése. A két csapat már játszott egymással egy komoly, a végére szinte adok-kapokká keményedett mérkőzést itthon. Akkor a dunaújvárosi csapat nyert 7–5-re. Remélhetőleg most is ők örülhetnek a találkozót követően.

Messze és korai A fordulóban elmaradt a Tolna-Mözs bajnokija, mert nem utazott el pénteken Szombathelyre. A 19.30 órára kiírt találkozó azonban igencsak korai volt az amatőr játékosokból álló csapatnak. Ahhoz, hogy a több mint háromórás utazást követően odaérjenek, s ne csak „beessenek”, 15 órakor kellett volna indulniuk. Ez azonban hétköznap lévén lehetetlen küldetés volt, s miután nincs lehetőség azt később pótolni, a három pontot majd a Haladás II kapja.