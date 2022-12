Vasárnap este derbinek kijáró körítés várta a szurkolókat a jégcsarnokban. A korán érkezők egy-egy korsó sörrel, vagy teával melegíthettek a találkozóra, a házigazdának számító Worm szervezői pedig ingyenes tomboláról is gondoskodtak.

Az Angyaloknál nem öltözött be az eddigi mérkőzéseken nyolc gólig jutó Németh Péter Mihály, aki éppen a szomszéd kispadon a DAB-nál szorgoskodott edzőként.

Worm Angels – DAB-ASP 3-4 bü. (0-0, 2-3, 1-0, 0-0, 0-1)

Worm: Pinczés - Bogó, Krukk, Borbás 2 (1), Rafaj 1, Kiss (2) – Tarcsi, Hamvai, Szepessy B., Szepessy M. - Bába, Sadun, Kis, Papp, Horváth - Vinkler. Vezetőedző: Láng Zoltán

DAB-ASP: Valenta – Gebei, Jadlószki, Ráduly, Azari 1, Strenk 1 (1) – Piszmann M., Sinodkin, Bogachev 2, Tamás (2), Piszmann S. - Szénási , Boktaev, Domokos, Kis, Nemtsev Kirill - Zakharevych. Vezetőedző: Németh Péter Mihály

A kezdő korongbedobást Kovács Zsófia olimpikon, háromszoros Európa-bajnok tornász végezte el. Lendületesen kezdtek a felek, ám mindkét védelem fegyelmezetten és precízen tette a dolgát a két hálóőr Pinczés és Valenta vezetésével. A középső harmadban aztán elkezdtek potyogni a gólok. A 22. percben egy szépen megkoreografált DAB-támadást fejezett be Bogachev, majd gyakorlatilag az ellentámadásból, 13 másodperccel később érkezett a válasz is: a Worm gólgyárosa, Borbás egyenlített. Bogachev azonban nagyon belejött, a 23. percben közelről vette be ismét Pinczés kapuját. Erre is gyorsan reagáltak a hazaiak. A nagy kedvvel játszó és sokat vállalkozó Rafaj mattolta Valentát (2-2). A folytatásban is felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Előbb Kiss Ákos ugrott ki, ám a ziccer kimaradt. Nem így tett Azari Zsolt, aki magabiztosan értékesítette szólóját, így a DAB mehetett minimális előnnyel a szünetre (2-3).

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Izgalmas jelenetek sorát hozta a harmadik harmad. Mindkét gárda bátran felvállalta a támadóhokit. Borbás a 47. Percben egy látványos egyéni akció végén újra egyenlített (3-3). Az 52. percben Kiss Ákos és Szénási akadt össze a DAB kapuja előtt kialakult tumultusban. Mindketten két perc extra szünetet kaptak és mivel Bogachev is már a kisbüntetését koptatta, sőt 51:59-nél Azarit is kiszórták, így bő egy percig kettős emberelőnyben játszhatott a Worm. Rafajék számos ajtó-ablak helyzetet alakítottak ki, ám Valenta ihletett állapotban védett és megőrizte kapuját a góltól. A rendes játékidőben tehát nem történt döntés, így következhetett a hosszabbítás, amelynek emberelőnyben vágott neki a házigazda, ám ezúttal is kimaradtak a lehetőségek. Sőt, a DAB fiataljai több veszélyes kontrát is vezettek. Jöhetett hát szétlövés. Az első öt-öt próbálkozó közül a DAB-nál Strenk Olivér, míg a túloldalon Papp Csaba volt eredményes. A hatodik körben Strenk Olivér magabiztosan értékesítette újabb rávezetését, míg Papp második kísérletét már hárította Valenta, így a DAB nyerte az újvárosi derbit és vitte el a bónuszpont, míg a Worm Angels egy egységgel gyarapodott.

A találkozó végén megválasztották mindkét csapat legjobbját. A Worm Angels gárdájánál a duplázó Borbás, míg a vendégeknél a bravúrok sorát bemutató Valenta Michael vehette át a dunaföldvári Kelemen Pince díját.

Sikerével a DAB-ASP továbbra a tabella élén áll, míg a Worm az 5. pozícióban várja a folytatást az Andersen Ligában. A hétvége további eredményei: Ferencváros II – Szeged 4-3, Győr - Dél Budai Hockey Club 2-3, Lehel U21 – MAC Ikonok 6-11.