Az eseményen a DKSE és a Gurics György BDSE birkózópalántái, edzői és a szülők vettek részt, összesen közel kétszázan. Érkeztek gyerekek Dunaújvárosból, Kulcsról, Mezőfalváról és Nagyvenyimről is.

A rendhagyó évzáró ötletgazdája és főszervezője Tombor István vezetőedző volt. Az eseményt megtisztelte Gurics György egykori kiváló birkózó és sportvezető, a fiókegyesület névadójának fia, Gurics Attila is. A hangulat remek volt, a szülők és edzők közösen készítették két nagy üstben a pörköltet, és sütötték a kemencében az oldalast. Ez alatt a gyerekek a tornateremben három ugrálóvár segítségével vezethették le energiájukat. A közös ebéd előtt Tombor István értékelte az idei évet, és felidézte a legjobb pillanatokat is.

– A rendezvényt a szülők önzetlen és lelkes segítsége nélkül nem tudtuk volna lebonyolítani, ezúton is köszönjük munkájukat. Köszönjük továbbá az iskola vezetőinek azt, hogy remek helyszínt biztosítottak részünkre – mondta Tombor István.