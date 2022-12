Nagyobb gondot jelentett, hogy az egyre keményebb siófoki védekezés többször állította megoldhatatlan feladat elé a mieinket, akik ötödik góljukat csak 17. percben szerezték Farkasnak köszönhetően, de ez is csak az egyenlítéshez volt elég (5-5). A folytatásban kétszer egalizáltak a mieink sőt, Poczetnyik átlövésével újra nálunk volt az előny, s jöhetett az első Balaton-parti időkérés (8-7). A folytatás óriási csatát hozott, a kemény küzdelemben a gólok mellett kiállításokból sem volt hiány, ám hiába vezettünk a 26. percben még 12-10-re, a hajrában egy 3-0-s sorozattal fordított az ellenfél, így Nick utolsó másodpercekben szerzett gólja kellett ahhoz, hogy 13-13-mal vonuljanak pihenőre a csapatok.

A térfélcsere után Borgyos az akadémistákat juttatta előnyhöz, ám erre sorozatban három góllal válaszolt a Siófok, így újra a mieinknek kellett futniuk az eredmény után (14-16). Kézilabdázóink persze nem roppantak meg, gyorsan egalizáltak, s miközben védekezésük is egyre inkább feljavult, támadásban is sokkalpontosabb vált játékuk, így Arany és Szalai újabb góljai után megint időt kellett kérnie a Siófoknak a 44. percben (20-18). Ez sem segített azonban a vendégeknek, átlövést, hetest hibáztak, így a következő három gólt is a mieink szerezték, s a 47. percben már 23-18-as vezetésnek örülhettünk.

Nem sokáig, mert a Siófok is kivágott egy 3-1-es sorozatot, így muszáj volt Rapatyi Tamásnak is időt kérnie, hogy rendezze a sorokat (24-21). A következő gólt is a vendégek szerezték, ezért nagyon kellett Poczetnyik szép átlövése, ám ismét feljött kettőre a Siófok, ráadásul a mieink hetest hibáztak, így nagy izgalmakat ígértek az utolsó percek (25-23). Főleg úgy, hogy újabb hetest hagyott ki együttesünk, miközben a túloldalon Debreczeni-Klivinyi betalált, s már csak egy gól volt az előnyünk (25-24). Az utolsó dunaújvárosi támadás sajnos kimaradt, így a Siófok az egyenlítésért támadhatott fél perccel a vége előtt, ám egy támadó szabálytalanság véget vetett a meccsnek, melyet a mieink nyertek 25-24-re, így kilencedik meccsén aratott ötödik győzelmével feljött a tabella negyedik helyére.

DKKA - Siófok KC 25-24 (13-13)

DKKA: Bartulovic - Arany 4, Borgyos 4, Szalai 4, Weisheitel 1, Horváth 1, Kazai 2. Csere: Oguntoye (kapus), Fodor, Farkas 3, Matucza 1, Poczetnyik 3, Krupják-Molnár 1, Farkas, Agócs, Nick 1. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Forrás: kohaszkezi.hu