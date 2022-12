Székesfehérvár Lezárult az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány idei, több mint két hónapot felölelő adománygyűjtése. Az akció során a nehéz sorsú gyermekeknek készült ajándékcsomagokat adtak át vasárnap, emellett pénzadományt is gyűjtöttek a leukémiával küzdő, három és fél éves Hunor számára.

A hétvégén került sor a mára már szintén hagyományos kispályás labdarúgótornára is, ahol a sport és a szórakozás mellett az adománygyűjtés is folytatódott. Horváth Péter, az alapítvány kurátora közösségi oldalán számolt be arról, hogy a felajánlott sportrelikviák licitjein és a felajánlott összegekből több mint 1 millió forint jött össze, amihez a torna során további 418 ezer forint gyűlt. Mindez azt jelenti, hogy összesen 1 465 622 forinttal tudták segíteni a három és fél éves Hunort és családját.

Az alapítványt a Dunaújvárosi Kohász is több felajánlással támogatta. Bulath Anita korábban, Farkas Johanna válogatottban viselt mezét bocsátotta licitre. Legutóbb Kazai Anita mindenki által aláírt Kohász-mezét és egy labdát ajánlottak fel licitre a nemes ügy támogatására.