Az újpesti 7–4-es vereség még nem is olyan fájó, bár a mutatott játék, a kupakudarc azonban már az. Nem is annyira az ismételt gyenge teljesítmény, és az 5–1-es vereség, hanem az, hogy a DAB közel volt ahhoz, hogy ebben az évben komolyabb sikert érjen el.

A Magyar Kupában ugyanis a harmadik fordulónál jártak a csapatok, és a DAB–BJAHC-párosítás továbbjutója a négyes döntőbe került volna. Mivel az első meccs Budapesten 4–3-as BJHC-győzelmet hozott, ezért ha az Acélbikák két góllal nyerni tudtak volna, akkor most készülhetnének a január végi Final Fourra.

Azonban esély sem volt erre. Niko Eronen, a dunaújvárosiak vezetőedzője szerint nem érdemeltek jobb eredményt. Csendben jegyezzük meg, ha egy edző így látja a csapatát, ott valami nem stimmel.

– A terv az volt, hogy szívből is küzdve tudjunk játszani, s megtegyünk mindent, amit tudunk, de egyszerűen nem találtuk a játékunkat. Az ilyen típusú meccseken sok mindennek kell a mi oldalunkon lennie, de ezt ki kell érdemelnünk, ma azonban sajnos nem érdemeltünk meg semmit.

Kangyal Balázs, a budapestiek mestere érthetően jobb kedvvel nyilatkozott a meccset követően, mint finn kollégája: – Annak tükrében, hogy tegnap éjjel értünk haza Debrecenből és edzettünk is, nagyon össze volt ma rakva a játékunk, nem hagytunk kétséget a továbbjutás felől. Voltak lehetőségeink, amikkel élnünk kellett, ezekkel éltünk is, ismét kiváló volt a kapusteljesítményünk, nagy siker a négyes döntőbe kerülés ennek a kis klubnak, szóval nagyon boldogok vagyunk.

Az élet azonban nem áll meg, a dunaújvárosiak az Erste Ligában szerepelnek. A tabellán utolsó FEHA19 érkezik, vagyis itt az ideje, hogy az Acélbikák megkezdjék a felfelé indulást. A két csapat eddig háromszor találkozott egymással a bajnokságban. Dunaújvárosban a DAB 3–1-re nyert, Székesfehérváron egyszer 4–3-ra (szétlövéssel) a FEHA győzött, egyszer pedig a DAB 2–1-re szintén szétlövéssel. A meccs ma 18.30-kor kezdődik.

A bajnokság állása: 1. Gyergyói HK 51 pont, 2. BJAHC 50, 3. DVTK Jegesmedvék 40, 4. Corona Brassó 38, 5. Debreceni EAC 36, 6. FTC-Telekom 35, 7. SC Csíkszereda 34, 8. UTE 27, 9. Dunaújvárosi Acélbikák 21, 10. FEHA19 10.