„A rutinos, negyvenhárom éves szlovák center pályafutása bizony nem ma kezdődött, 1998-ban mutatkozott be a szlovák második ligában, majd éveket töltött el a szlovák Extraligában, de játszott Belgiumban, Kazahsztánban, Csehországban és Lengyelországban is, mindenhol aktuális csapata erősségének számított. A dunaújvárosi szurkolók persze ennél lényegesen jobban ismerik, ugyanis Mihálik tagja volt az Acélbikák keretének a 2011/2012-es, valamint a 2012/2013-as szezonban is, és mindkét alkalommal MOL Liga-győzelmet, illetve 2012/2013-ban magyar bajnoki címet is ünnepelhetett együttesünkkel. A kiváló játékos ezt követően még lehúzott két szezont Újpesten, majd 2017 és 2022 között a szlovák másod- és harmad­osztály között ingázott. A Léva gárdájától tér vissza régi sikerei helyszínére, ahol azt várja tőle a szakvezetés, hogy rutinjával segítsen a fiatal együttesünknek a minél szebb eredmények elérésében” – olvasható a klub közleményében.

Niko Eronen, a dunaújvárosiak vezetőedzője a következőképpen nyilatkozott a „hazatérésről”: – Jozef nagyon tapasztalt kétirányú center. Idősebb, de még mindig nagyon jó formában lévő játékos.

Az Acélbikákra szerdán újabb feladat vár, 18.30 órakor Magyar Kupa-meccsen fogadják a BJAHC-t, az első mérkőzést a budapestiek hazai pályán 4–3-ra megnyerték. A tét a négyes döntőbe kerülés.