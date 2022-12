Az Eger elleni remeklés után a szintén átalakult BVSC otthonából is győzelemmel szeretett volna hazatérni az újvárosi alakulat. Hiszen előbbi siker ebben az esetben ért volna sokat.

BVSC–DFVE 4–6 (0–1, 1–2, 1–1, 2–2)

BVSC: Kakas – Ármai, Mészáros 1, Urvári, Kolarova 1, Gémes 2, Kenderes. Csere: Fekete, Tóth, Dobos, Batizi, Kele. Vezetőedző: Stieber Mercedes.

DFVE: Aarts – Jonkl, Mahieu, Szabó, Garda 3, Mucsy, Sümegi 2. Csere: Dobi 1, Horváth, Pál, Kardos D., Sajben N. Vezetőedző: Mihók Attila.

Gól emberelőnyből: 0/5, illetve 3/5.

Gól ötméteresből: 0/0, illetve 2/2.

Az első negyed nagy része csak a kihagyott helyzetekről szólt, jól zárt mindkét védelem. Aztán Sümegi emberelőnyös gólja megtörte a csendet. A második negyed elején megint ő volt eredményes, majd Garda. A folytatás megint csak a kimaradt lehetőségekről szólt, aztán a félidő előtt a BVSC is meglőtte a gólját, 1–3. Garda büntetőből visszaállította a háromfás előnyt, amit hét percnyi újabb gólcsend követett, végül Mészáros megúszásból vette be a remeklő Aarts hálóját a negyed vége előtt. A forgatókönyv alapján a záró etap elején ismét visszaállt a különbség Dobi emberelőnyös találatát követően. Most viszont nem késett ennyit a BVSC válasza, egy újabb megúszást már kihasznált Kolarova. Miután a Horváth által kiharcolt ötméterest újfent bevágta Garda, ezzel el is dőlt a találkozó.

A kevés gólhoz a védekezések hatékonysága mellett a két kapus is hozzájárult, Kakas a kiváló hatvanhárom, amíg Aarts az egészen parádés hetvennyolc százalékos eredményességgel zárt.

A forduló rangadóján az Eger jól kezdett a címvédő UVSE ellen (4–0), ám Benczur Márton csapata kiválóan reagált, kiváló játékkal fordított, s végül nyert 12–9-re.

További eredmények: Szeged–III. Ker. TVE 10–13, Tatabánya–Ferencváros 9–22, Szentes–Győr 13–5.

A DFVE szombaton a Ferencváros ellen játszott volna, de mindkét fél Bajnokok Ligája-szereplése miatt a meccset elhalasztották, s lehet, már csak jövőre játsszák le. Viszont a korábbi BL-forduló miatt szintén elmaradt Szentes elleni idegenbeli találkozót december 16-án pótolják.