A házigazda igen veszedelmes, jó játékerőt képviselő, kizárólag a győzelemért harcoló a gárda, a tabellán elfoglalt harmadik helye is ezt mutatja, a listavezető UTE pedig csak öt ponttal jár előtte. Az utóbbi öt mérkőzéséből kettőn győzött, egy döntetlent játszott és kettőt bukott. A Dunaújváros Futsalt nagy közdelemben 3–2-re győzte le hazai pályán, Csányiéknak most jöhet el a visszavágás ideje. Sikerükkel felzárkózhatnak a középmezőny végéhez, ráadásul egy meccsel kevesebbet játszottak, mint az előttük állók.

Komoly kérdésekre adja meg a választ ez a meccs, elsőként az objektív lehetőségekre, a játékban új lehetőségeket kínáló Fekete Tamás, Varga Milán és Paget Olivér a csapattal tud-e majd tartani? Ahogy a stabilitást jelentő Godslove és Villám is többet jelentene a számukra, mint egyszerűen két rutinos játékos. Nincs kétség afelől, hogy az elmúlt hétfői siker az alapgárdának, a Cseresnyés, Csányi, Ivacs, Kovács, Németh, Perjési, Bán, Dobrovicz sornak is jót tett, ismét megérezték erejüket. Csak remélhetik a szakvezetők és a szurkolók is, hasonló akarással és eredményességgel teszik a dolgukat hétfőn este.

Tóth Árpád, a csapat edzője a Tolna-Mözs fölött aratott győzelem miatt elégedett volt, de nem az ünneplést, hanem a következő napokban elvégzendő munkát tervezte.

– Azt, hogy mikor tudunk a múltkorihoz hasonló szerencsés összeállításban pályára lépni, azt nem tudom megmondani, hiszen az a játékosoktól függ. A legutóbbi győzelmünk hatására sem merek és akarok semmit sem elkiabálni, egyszerűen készülünk a következő mérkőzésre. Bízok benne, hogy azon is sikeresek tudunk lenni – mondta a találkozó előtt.

A bajnokság állása