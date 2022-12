Hazai környezetben, a DVTK Jegesmedvék elleni összecsapással búcsúzott el az idei esztendőtől a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata pénteken este. Bár Niko Eronen gárdájába végre visszatérhetett Jegesmedvék ellen november 27-én megsérült Erik Embrich, a DAB felnőtt kapusai továbbra is betegek, így ezúttal is a 17 éves Valenta állt a vasak közé.

Sok öröme sajnos nem volt a fiatal kapusnak, akit már az első lövésből felavattak a miskolciak, miközben a dunaújvárosiak hiába alakítottak ki több ígéretes lehetőséget is, nem tudtak kapuba találni

A DAB ötvenhatszor lőtt kapura, míg a vendégek csak harmincnégyszer, végül a mégis a Jegesmedvék örülhettek a 6-2-es győzelmének.

Niko Eronen: – Volt pár napunk készülni erre a mérkőzésre és úgy éreztem, készen is álltunk a mai napra. Lehet, hogy hülyén hangzik így hangosan kimondani egy 6-2-es vereség után, de örültem annak, amit láttam, főleg annak fényében, amilyen helyzetben vagyunk most. Úgy érzem, visszatértünk arra a játékra, amit tudunk játszani, egyetlen helyen veszítettük el a mai meccset. Továbbra is fókuszálnunk kell az előttünk álló lépésekre, ez a mai szerintem nagy lépés volt előre a legutóbbi négy-öt meccshez képest. Ha ezen az úton megyünk tovább, jönnek majd a győzelmek is, most már az új esztendővel foglalkozunk, remélhetőleg kapunk majd segítséget a most sérült, beteg játékosinktól is.

Galanisz Nikandrosz (másodedző): – Gondoltuk, hogy az Újváros ránk fog jönni, mert nem úgy alakultak számukra az elmúlt meccsek, ahogy arra ők számítottak. Az év utolsó meccsén biztos volt, hogy mindent meg akarnak mutatni, mindenki bizonyítani akar, ez látszódott is, a helyzeteinket nagyon jól tudtuk értékesíteni, s nagyrészt a kétkapus közti különbség volt ma a döntő faktor.

Néhány napos meccs nélküliség után január 3-án kedden a Debrecent fogadja az Erste Ligában a DAB. A találkozó 18. 30 órakor kezdődik.

DAB – DVTK Jegesmedvék 2-6 (1-2, 0-2, 1-2)

DAB: Valenta – Brus, Svars (1), Niskanen 1, Embrich 1, Valtola (1) – Varga, Kmec, Szalma, Somogyi, Hadzinikolic – Vas, Léránt, Marosi, Mihalik (1), Dézsi – Erdély, Lammi, Strenk, Pinczés, Tamás. Vezetőedző: Niko Eronen.

DVTK: Voris – Kiss 1 (1), Vojtkó 1, Galajda (1), Lövei (1), Mattyasovszky 1 – Wehrs, Ilvessuo, Razumniak 2, Vas (1), Kuleshov (2) – Illés, Szirányi (3), Blasko (2), Ritó 1, Farkas (1) – Fazeka, Rőczei, Trozsák, Pecsét, Károly. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Forrás: acelbikak.net

Vezető képünk archív.