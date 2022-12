Az első mérkőzés Budapesten 4-3-as hazai győzelmet hozott, vagyis a DAB helyzete kimondottan biztató volt. Végül a hazai szurkolóknak azt kellett elkönyvelniük, hogy csapatuknak esélye sem volt a Final Four-ra.

A BJAHC mindkét harmad elején betalálva eldöntötte a továbbjutás sorsát. A hazai kapuban Kovács, a vendégeknél Farkas kezdett, a négy teljes sorral játszó Acélbikáknál ismét ott volt a jégen az egy nappal korábban góllal, illetve gólpasszal bemutatkozó új szerzemény, Kmec és Mihálik.

Gyors gólt azonban a vendégek szereztek, akik négy perc elteltével rögtön első előnyüket gólra váltották Elo révén. A nyitó harmadot egyébként is totális BJA-dominancia jellemezte, de a megnyugtató, összesítésben háromgólos előnyt jelentő találat már a középső harmadra csúszott át, ennek a játékrésznek ugyancsak az 5. percében talált be Viikilä. A DAB innentől hiába futott az eredmény után, a meccs felén túl Molnár Bálint és Tóth Richárd révén másfél perc alatt esett újabb két BJAHC-találattal minden kérdés végérvényesen eldőlt. A házigazdáknak végül egy gyors záró harmad eleji gólváltás után 0-5-nél jött össze a becsületgól, ez már a végeredmény is maradt egyben.

A budapesti együttes így a szoros, 4-3-as első meccs után sima második meccsel, két győzelemmel és összesítésben 9-4-es gólkülönbséggel jutott tovább, azaz első csapatként csatlakozott a január 28-29-i négyes döntő két automatikus résztvevőjéhez, a címvédő DEAC-hoz és az ezüstérmes Hydro Fehérvár AV19-hez. A másik ágon az UTE és az FTC január 4-én játssza a ki-ki visszavágót a Megyeri úton az első meccs 2-2-es döntetlenjét követően.

DAB – BJAHC 1-5 (0-1, 0-3, 1-1)

A dunaújvárosiak gólszerzője: Niskanen.