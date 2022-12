– Nagy lelkesedéssel indult a DFVE Duna-Via az ob II-ben. A friss csapatnak meg kellett ismernie egymást és a bajnokságban részt vevő csapatokat is. Sikerült összerázódniuk?

– A gárda egy részét hazai nevelésű játékosok és utánpótlás-játékosok adják. Székesfehérvárról is csatlakoztak hozzánk, akiket nem ismertünk sem személyesen, sem pedig a játéktudásukat. Így nehéz volt a kezdés, és nem könnyű csapatot építeni. A lelkesedés megvan, így van esélyünk megszerezni az első pontokat is. Sajnos eddig minden mérkőzésen erősebbnek bizonyultak az ellenfelek, de látjuk a fejlődést és a javulást.

– Miben mutatkozik ez meg?

– Eleinte tíz gólokkal kaptunk ki, aztán eltelt pár forduló, és szerveztünk edzőmeccseket is. Ezek után egyre csökkentek a gólkülönbségek. Legutóbb a nagykanizsai fordulóban játszottunk a csoportmásodik Győrrel, ennek ellenére már csak kettővel kaptunk ki, sőt volt sansz a győzelemre is. A Nagykanizsa ellen vezettünk, de véleményem szerint nem volt azonos a mérce a bíró részéről. Ami nálunk kiállítás, náluk csak egy kontra ítélet, vagy fault volt. Bár eddig minden mérkőzésen alulmaradtunk, a fejlődés látható. Megismertük az ellenfeleket, hogy ki milyen poszton játszik, és milyen erősségekkel rendelkeznek. Az alapszakaszból még van egy fordulónk, februárban játszunk a csoportelső Péccsel, amely a tavalyi szezont veretlenül zárta. Egy teljesen más szintet képvisel, volt első osztályú játékosok alkotják a csapatot. A középszakaszban hasonló kvalitású riválisokkal mérkőzünk majd.

– A vereségek miatt történt lemorzsolódás?

– A fiatalok motiváltak, hogy a felnőttekkel játszhatnak, így nagyobb rutinra és tapasztalatra tehetnek szert. Az idősebbeket pedig a sport szeretete hajtja. A csapaton belül érezzük a fejlődést, ezért megmaradt a motiváció. Úgy gondolom, egészen jó kis keretünk van, ha többet tudunk edzeni, akkor évek alatt fel tudunk nőni a komolyabb csapatok szintjére. Emiatt a lányokkal is edzünk.

– Ezt nehezen tudom elképzelni, mert a férfivízilabda sokkal keményebb, a dunaújvárosi lányok viszont magasabb szintet képviselnek.

– Próbálunk úgy játszani, hogy ne okozzunk nekik sérülést, hiszen a fizikai adottságok a javunkra billentik a mérleg nyelvét. Az edzettségi szintjük viszont magasabb, naponta két-három edzésük van, nekünk pedig hetente kettő, már ha sikerül összeegyeztetnünk. Nekünk ez hobbi, így a munka és a család mellett ez nehezebb. Természetesen látható a szintkülönbség, de nagyon jó tanulóidő velük edzeni. Az elején nagyon nagy differencia volt a két csapat között, de idővel ezek a különbségek is egyre csökkentek.

– Történtek változások a posztokat illetően?

– Ahogy megismertük a játékosi kvalitásokat, úgy lehetett a posztokat is kiosztani. Nagy változások azonban nem történtek. Sérülés miatt a kapusunk kiesett egy időre, de Fehérvárról érkezik utánpótlás, a köztes átigazolási időszakban tud majd hivatalosan csatlakozni hozzánk februárban.

– Edzői szinten különleges módon irányították a csapatot. Amíg Uitz Csaba a partról, ön a vízből segítette a játékosokat. Bevált ez a módszer?

– A partról minden sokkal jobban átlátható, a vízben kevésbé, és annyi dimenziója van a játéknak, hogy nem adott hozzá pluszt ez a rendszer a játékhoz. Megpróbáltuk, de a gyakorlat nem igazolta az elméletet.

– Milyen terveik vannak a téli szünet utáni időszakra?

– A Pécs ellen szeretnénk egy szoros mérkőzést játszani. A továbbiakat tekintve pedig építkezünk tovább, és folytatjuk azt az utat, amit elkezdtünk. Reméljük, hamarosan megérkeznek az első pontok is, ami egy mérföldkő lesz, és nagy lendületet adhat a továbbiakra.