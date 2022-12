– Elkezdtünk az utánpótlásunkkal a városi programok szintjén foglalkozni. Felépítettünk egy labdás képzési rendszert. Elindult egy folyamat, minden óvodában bent vagyunk, az óvónők megfelelő képzést kapnak. Cél az, hogy a nagycsoportból kikerülő gyermekek hetven százalékát a sportba be tudjuk integrálni. Ez nem csupán a labdarúgást jelenti, hanem az összes sportágat, ami Dunaújvárosban működik – kezdte Helm András a beszélgetést.

– Említette az óvónőket, akik fontos szerepet kapnak ebben a felállásban…

– A környékről huszonnégy óvónőt, pedagógust szeretnénk beíratni a megyei szövetséggel karöltve az MLSZ grast­foots szervezői akkreditált tanfolyamra, amit elhoznánk a városba. A tanfolyam elvégzését követően részt vehetnek a Bozsik Intézményi programban, amelyet a szövetség finanszíroz. Fontos a jó partneri viszony, hiszen a gyerekek jobban ismerik az óvó nénit. Ő jobban tud kommunikálni, valamint az életkori sajátosságokat kezelni. Az elmúlt időszakban 600 óvodás és 200 kisiskolás gyerek került be az intézményi programba, ami országos szinten is jelentős. Ez heti két alkalommal képzést jelent, ezen kívül plusz három alkalommal kell központilag megmozgatni őket, kiválasztani a tehetségeket. Szeretnénk a lányokat is bevonni ebbe a programba.

– Mik a legfontosabb célkitűzéseik?

– Víziónk, városi szinten visszahozni a gyerekeket a sportba, a hétvégi program ne a telefon nyomkodása legyen. Az egészséges életmód, a mozgás előnyeinek kommunikálása szülők felé is. Elsődleges cél a közösségi lét örömének a megélése. Ez egy hosszú folyamat. Dunaújváros valamikor sportváros volt, amit szeretnénk visszahozni az emberek számára. Jó lenne, ha több szurkoló lenne a nézőtéren. Ennek van egy felépített tervezete. A sportról kialakult negatív híreket át kell generálni pozitív történetté. Bízom benne, hogy tavasszal már 2-3000 embert ki tudunk hozni majd a stadionba.

– Ezek a programok nem csak a sportról szólnak.

– Társadalmi ügyeket is elkezdtünk szolgálni, mint például szemétszedés a stadion területén. Az ilyen megmozdulásokon keresztül népszerűsítenénk nemcsak a DFC-t, hanem a többi sportágat is. A mostani válságos helyzetben az embereknek a közösségi élet egy mentális menekülőpont, a gyerekeknek pedig egy valós kikapcsolódást jelent.