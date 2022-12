Uitz Csaba, a DFVE ifi csapatának edzője

- Sikerült idén elindulni az országos utánpótlás bajnokságban.

Célként azt fogalmaztuk meg, hogy első évesként minél jobb mérkőzéseket játszunk a szezon során és vegyük fel a ritmust az erősebb csapatokkal.

A Kis Pingvin egyesülettel közösen indultunk, akikkel egyre jobb a kapcsolat. Vagy ők jönnek el hozzánk, vagy mi megyünk el hozzájuk közös edzésekre. Azt láthatjuk, hogy létszámban és gyorsaságban még le vagyunk maradva, de próbáljuk utolérni az erősebb csapatokat. A gyermek korosztály már több győzelmet is szerzett magának. A másik célunk pedig az, hogy minél jobb játékosokat tudjunk adni a felnőtt csapat számára.

Ábrahámovics Gábor, a DFVE serdülő csapatának edzője

- Melyek voltak a kezdeti célok és ezeket sikerült elérni?

- A kezdeti cél az volt még évekkel ezelőtt, hogy el tudjunk indulni az országos bajnokságban. Az elején még a regionális bajnokságban indultunk, ami tapasztalatszerzés céljából teljesen megfelelt. Viszont, hogy fejlődjünk és ügyesebbek legyünk, valamint hogy képzettebb játékosokat neveljünk, ahhoz szintet kellett lépni. Ehhez pedig az országos bajnokság kellett. Ezt el is értük.

A bajnokság kezdetével, pedig az lett az új cél, hogy stabilan a középmezőnyben foglaljunk helyet.

Úgy gondolom, hogy a 2008-as fiú korosztályunk elég jó kerettel rendelkezik és az új célt teljesíti is. A középmezőny elején foglalunk helyet és a top 4 csapatokat is nehéz helyzetek elé állítottuk, meg kellett küzdeniük a győzelemért. Ebben az évben már csak egy mérkőzés vár ránk hétvégén.

- Melyek a jövőbeli tervek?

- A jövőbeli célok, hogy a következő szezonokban az első 3 hely valamelyikén szerepeljünk, esetlegesen az utána következő években feljebb jussunk az A1-es osztályba, ahol az ország top 15 klubja szerepel.

- Milyen a közös munka a Kis Pingvin edzőkkel és játékosokkal?

- A közös munka augusztussal vette kezdetét és már ott látszott, hogy jól fog működni a közös munka. Ez be is igazolódott. Sőt! A Pingvinek játékosai is gond nélkül beilleszkedtek a csapataink soraiba. Valamint a heti rendszerességű edzőmérkőzések is jól működnek, segítik a közös munkát.

Hogyan készülnek a bajnokságra? Hogyan zajlik a felkeszülés így, hogy a Kis Pingvinnel közösen dolgoznak?

- Jelenleg heti 4 vízi és 3 szárazföldi edzéssel készülünk de szeretnénk a vízi edzések számát 5-re növelni, ha a lehetőségek engedik. Minden héten játszunk egy edzőmérkőzést a Kis Pingvinekkel. Egyik héten ők jönnek hozzánk, a másik héten mi megyünk hozzájuk.

Eddig jól működnek a dolgok, reméljük a jövőben is így marad és elérjük a célkitűzéseinket.

Ádám Emília, a DFVE gyerek csapatot viszi, de a Kis Pingvin Sportegyesület edzője

- Milyen a közös munka a DFVE-vel?

- Remek, örülünk, hogy a gyerekek gyorsan megtalálták a közös hangot, és nem csak a vízben, hanem a szárazföldön is jól érzik magukat együtt. Számos újdonságot tartogatott számunkra ez az idény, ráadásul a java még előttünk van, elég csak az eddig ismeretlen terepre, az Országos Bajnokság A2-es csoportjára gondolni. Örülünk, hogy heti rendszerességgel tudunk együtt edzeni, a közös fejlődéshez elengedhetetlen, hogy a fiúk minél többet tudjanak együtt gyakorolni a vízben.

Ez a bajnokság már egy teljesen más szintet képvisel, mint amivel eddig találkozhattunk

A gyerekek hogyan teljesítettek eddig?

- Az biztos, hogy ez a bajnokság már egy teljesen más szintet képvisel, mint amivel eddig találkozhattunk. Már túl vagyunk kilenc meccsen, és azt gondoljuk, hogy ez idő alatt sikerült összecsiszolódniuk valamennyire a srácoknak, de bízunk benne, hogy az alapszakasz végére ez még jobb is lehet, hiszen magas szintet képviselnek az ellenfelek, keményen kell dolgoznunk, ha eredményesek szeretnénk lenni velük szembe.

- Elérik a kitűzött célt, és ha igen, mi a következő?

- Számunkra talán az első cél a közös munkával kapcsolatosan az volt, hogy a fiúk pozitív élményekkel – tapasztalatokkal gazdagodjanak a nyári edzőtábortól kezdve, hogy ők is lelkesen álljanak hozzá az együttműködésünkhöz. Azt gondolom, hogy ez maximálisan sikerült, most pedig már koncentrálhatunk az edzésekre és a meccsekre, hiszen a cél egyértelműen az, hogy a meccsek eredményein is látszódjon már a fejlődés.