A Siófok elleni találkozó előtt Bulath Anita szakmai igazgató és Vertig Csaba operatív igazgató köszöntette ünnepélyesen a fiatalokat, és adta át részükre az elismerést – korosztályonként két-két kézilabdázónak. – Nem véletlenül ekkor tartottuk meg ezt a kis ünnepséget. Ugyanis szerettük volna ezt egy NB I.-es bajnoki részeként megtenni, ami egy külön pluszélményt jelenthet a fiataloknak, a példaképek és a közönség előtt. Ezen túlmenően ösztönzést adhat nekik a továbbiakra, és az ilyen elismerések visszaigazolást is jelentenek számukra, hogy jó úton járnak – mondta Bulath Anita lapunknak.

Kiemelte, az, hogy kik vehették át az elismerést, azt a csapatok edzői döntötték el különféle szempontok alapján. Azaz, hangsúlyozta Bulath Anita, nem biztos, hogy automatikusan annak járt ez, aki például együttese legjobbja és/vagy a legtöbb találatot dobta. – Egy olyan lány is megkaphatta a kitüntetést, aki mondjuk szorgalmával, alázatával, vagy éppen a hozzáállásával tűnt ki a többiek közül az első fél szezonban. Azt tervezzük, hogy a második végén, nyáron újra kiosztjuk ezeket a díjakat, ami akár motiváció is lehet a többiek számára, hiszen nem biztos, hogy pont ugyanez lesz a névsor akkor is – tette hozzá a szakmai igazgató.

Elismerést vehetett át az U19-es I. osztályú csapatból Bartók Dorina és Sztanó Kincső. Az U19 III. osztályú együttesből Erdős Helga és Hermán Viktória. U17. I. osztály: Fehér Luca, Polányi Dóra. U17 III. osztály: Asztalos Lívia, Guld Jázmin. U14: Halupka Dalma, Szoták Vivien. U13: Princz Anna, Fekete Viktória. U12: Törő Zselyke, Varga Kincső. U11: Klinger Lilla, Varjas Léna. A klubhoz kapcsolódik, hogy az NB I.-ben negyedik helyen álló Dunaújvárosi Kohász csütörtökön este a 2022- es esztendő utolsó bajnokiját játszotta Vácott, ami lapzártánk után ért véget. A találkozóról a duol.hu internetes portálunkon olvashatnak beszámolót.