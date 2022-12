Ehhez képest borzalmasan kezdődött a találkozó a Bikák számára, mert a vendégek az 7. percben, egy erősen lesgyanús helyzetből, de megszerezték a vezetést, majd bő két perccel később, egy kékvonalas “lövésnek” nyúlt mellé Kovács kapus és máris 0-2- állt az eredményjelzőn. Ezzel még nem volt vége a DAB vesszőfutásának, mert a 14. percben emberelőnybe került a fehérvári alakulat, mely fél perc alatt élt is az eséllyel, még nehezebb helyzetbe hozva ezzel az Acélbikákat. Nagyon mélyen voltak ekkor a mieink, de egy erőszakos korongszerzés után Somogyi szépített a 15. percben, így némi remény pislákolt azért a felzárkózásra (1-3).

Bár a második etapot emberelőnyben kezdték a mieink, még felállniuk sem sikerült a fehérvári harmadban… Öt az ötben jobban ment a játék, ám hiába került Varga és Mihalik is ajtó-ablak helyzetbe, ezekből sem jött össze a gól. A vendégek ekkor az ellentámadásokra rendezkedtek be, méghozzá eredményesen, mert 33. percben egy ide-oda pattogó korongot Farkas kotort a vonal mögé (1-4). Nem sokkal később Mihalik szedett össze feleslegesen egy kétperces kiállítást, de ez sem ment végig, mert egy távoli lövés kipattant Kovácsról, Zohovs pedig nem kegyelmezett, így a 35. percre gyakorlatilag eldőlt a meccs (1-5).

A harmadik húsz percre sok kérdés sajnos nem maradt, abban azért reménykedtünk, hogy lesz annyi tartás a mieinkben, hogy csökkentsék a különbséget, de ez nem az az esete volt. Az akarásra azért nem lehetett panasz, de rettentően pontatlanul, önbizalom nélkül játszottak az Acélbikák, s szinte minden helyzetben a rossz megoldást választották. A véghajrában ráadásul még kapott egy kettős előnyt a fehérvári alakulat, mely egy utolsó másodperces góllal adta meg a kegyelemdöfést, s végül 6-1-es győzelemmel távozott a jégcsarnokból.

Niko Eronen: – Nem találom a szavakat azzal kapcsolatban, mi történt ma és mi történt velünk az utóbbi hetekben. Nagyon sajnálom, hogy ide jutottunk, egyszerűen bármivel próbálkozunk, bármilyen változtatásokat vittünk végbe a közelmúltban, hogy a jó irányba változzanak a dolgaink, nem tudunk kijönni ebből a gödörből. Nem tudunk most mit csinálni, még keményebben kell dolgoznunk, nincs más út.

Arany Máté: – Összeállt a csapat még úgy is, hogy ebben az összeállításban még nem játszottunk együtt. Volt egy nagyon jó kapusteljesítmény, ami megadta az alapot és a biztonságot ahhoz, hogy tudjunk nyugodtan és higgadtan játszani. Annyival könnyebb volt a helyzetünk, hogy mi nem játszottunk az elmúlt napokban, míg a DAB-nak négy napon belül ez volt a harmadik mérkőzése, s ez szerintem látszott is rajtuk. A nemzetközi szünetet arra használtuk, hogy felrázzuk, összeszedjük a csapatot, volt ugye néhány változás a keretben, de az új játékosok látványosan meg tudták dobni a csapat morálját és a lendületét, s ennek az eredménye volt, hogy viszonylag simán tudtunk nyerni. A játék ezzel együtt nem volt szép, nem dőlhettünk hátra, ellenfelünk végig nyomott, mi is sokat hibáztunk, de remélem ez a győzelem meg tudja adni nekünk a lendületet a szezon második felére.

DAB – FEHA19 1-6 (1-3, 0-2, 0-1)

DAB: Kovács – Varga, Svars, Niskanen, Mihalik, Dézsi – Brus, Kmec, Szalma, Somogyi 1, Hadzinikolic (1) – Vas, Léránt, Marosi, Stan, Szabó – Erdély, Pinczés, Lammi, Tamás. Vezetőedző: Niko Eronen.

FEHA19: Márkus – Mingazov (1), Racsinszkij (1), Cizas 1 (2), Moksancev 1 (1), Zohovs 2 – Csollák (1), Dobmayer (2), Ambrus 1, Fekete, Keceli-Mészáros (1) – Reiter, Kóger, Mayer, Farkas 1 (1), Zezelj – Györffy, Salamon, Alapi, Dézsi B., Tamási. Vezetőedző: Arany Máté.