A Vigadó étteremben rendezett összejövetelen elsőként Szárszó Lajos köszöntötte a megjelenteket, a DKSE elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, az önkormányzat képviselőit, a szakosztályok vezetőit, edzőket, versenyzőket.

Egy szívhez szóló, napjainkban is aktuális mese elmondása után összefoglalójában elhangzott, a Covid-járványt követően a 2022-es év az edzések, edzőtáborozások és a versenyek tekintetében egyaránt teljes volt. Folytathatták az évek óta tartó utánpótlás-nevelő munkát, aminek eredményei már erőteljesen megjelennek a felnőtt korosztály sikereiben.

Tombor István és Hanák Tamás előtt az úszó Kovács-Seres Hunor Fotók: Ihász Martin

– A DKSE szakosztályai nagyszerű munkát végeztek idén is. Alázattal, elkötelezetten, maximális szenvedéllyel tették dolgukat az edzéseken és a versenyeken egyaránt. A remek egyéni és csapatteljesítmények mögött tudjuk, igazi közös munka áll, így most, karácsony közeledtével ezúton is megköszönjük minden edzőnek, szülőnek, hogy sportolóinkat nap mint nap hozzásegítették ahhoz, hogy részt tudjanak venni minden edzésen – fogalmazott.

Majd következett az év utánpótlás-sportolója díjak átadása, amit a szakosztályvezetők és edzők javaslata alapján az öt sportágban egy fiú és egy lány kaphat meg. A birkózó-szakosztályból Nyikos Veronika és Tombor Benedek részesült a díjban, a kajak-kenuból Szellák Szabina és Slihoczki Ádám, a röplabdázók közül Peredi Nóra és Béres Mátyás, a tornászoknál Csíki Zsófia, az úszóknál Nagy Emma és Bor Tamás.

Kajak-kenu edzők eszmecseréje: Máthé Krisztián és Molnár Gergely

S ezzel még nem volt vége az elismeréseknek. A Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, bevételeinek egy részét jövőre a DKSE tehetséges és eredményes, jó tanulmányi eredményekkel bíró 18 év alatti sportolóinak támogatására fordítja. Döntésük alapján Hanák Tamás és Tombor István a birkózó Pupp Viktóriának, az úszó Kovács-Seres Hunornak, a kajakos Bebők Larának, Béres Mátyásnak, illetve a tornász Czifra Lilinek adta át a támogatást. Végül pedig a DKSE legeredményesebb sportolójának, Kovács Zsófiának szólt a taps, aki jól megérdemelt szabadságát tölti, ezért edzője, Trenka János vette át az elismerését.

Mátyás Gábor, Trenka János Kovács Zsófia díjával és Szárszó Lajos

Végezetül Mátyás Gábor ügyvezető elnök szólt az egybegyűltekhez. Elmondta, a klub nagyon sokszor szerepelt a hírekben, ragyogó eredményeik voltak. – Szeretnék köszönetet mondani sportolóinknak, edzőinknek, mindenkinek, akinek bármilyen része volt abban, hogy ilyen csodálatos eredményeket érhettünk el.

A tornaszakosztály asztalánál is jókedv uralkodot

– Jelenleg a változás korát éljük, ha körülnézünk látjuk, a dolgok ma már percről percre változnak. Ez a fejlődés, ami csak ennek útján valósulhat meg – mondta, aztán Charles Darwint idézte: „Nem a legerősebb éli túl, hanem az, aki jól tud alkalmazkodni”. A versenyek szabályai, feltételei, a körülmények változnak, az a sportoló lesz a nyerő, aki ezekhez a legjobban és gyorsabban tud alkalmazkodni, a kitűzöttt célért a legtöbbet teszi.

A kajak-kenusoknál az egyik díjazott Szellák Szabina volt

– Egy közösség akkor jó, ha jól felépített, erős az összetartozás érzése, pozitív értékrendet és erkölcsösséget sugall. Olyan szabályokat kell tehát hoznunk, amelyek ezeket biztosítják. Elszigetelten gyengék vagyunk, egymást segítve viszont a legerősebbek leszünk. A DKSE ilyen közösség, a jövőben is értékeit megtartva, ilyen kell maradjon. Azon kell dolgoznunk, hogy a változásokhoz alkalmazkodva, hibáinkból tanulva és tovább fejlődve még erősebbek és összetartóbbak legyünk.