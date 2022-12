Elfogadott a nemzetközi jégkorongban, hogy a tornák, bajnokságok erejét „A” betűkkel különböztetik meg. Az egy „A” a leg­gyengébb, utána jön az „AA”, majd az „AAA”. Dunaújvárosban a múlt héten „AA”-as, ezen a hét végén pedig ­„AAA”-es tornát rendeznek a jégcsarnokban.

Egy héttel ezelőtt öt ország huszonnégy csapata mérte össze erejét. A Dunaújvárosi Acélbikák bravúrosan szerepelt, legjobb magyar csapatként a negyedik helyen végzett.

A torna végeredménye (élmezőny): 1. HK Ruzinov 99 (szlovákiai), 2. HC Teplice Huskies (cseh), 3. HC Slovan Louny (cseh), 4. DAB Red, 5. HC Hav Piestany (szlovákiai), 6. Srsne Kosice (szlovákiai).

A dunaújvárosiak második csapata a DAB White 24. lett.

A DAB negyedik helyezett alakulata: Rácz-Vidonyevecz Botond, Kamondy Bálint (kapusok), Bába Benjamin, Csik Sebestyén, Denkmajer Hubha, Éliás Dániel, Faragó Áron, Golubov Kristóf, Steigervald Ádám, Tóth Soma, Tóth-Nádor Álmos. Edzők: Komáromi Dávid, Pinczés Bendegúz, Revák Zoltán, Jobb Dávid.

A legerősebb csapatok tornája kezdődik meg

Péntek reggeltől az „AAA”-s erősségű gárdák korcsolyáznak jégre a Dunaújvárosi Jégcsarnokban.

A négy ötös csoportban négy ország húsz csapata küzd meg a helyezésekért a december 16–18-ig tartó megmérettetésen. Minden együttes tízszer lép jégre kétszer 20 perces mérkőzéseken.

Három új egyesület is részt vesz a kupán: a HC Lev Slany, a HK Skalica és a Technika ­Brno is az első Santa Claus Cupjára készül. Az utóbbi tizennégy év győztesei közül öten is ott lesznek a résztvevők között: a dobogó legfelső fokára eddig egyszer a DAB és az ISK Csíkszereda, kétszer-kétszer a HC Kosice és HC Decín állhatott fel – és természetesen idén sem hiányzik majd a háromszoros győztes HOBA Bratis­lava sem. Az utóbbi az egyetlen csapat, amely az eddigi tizennégy tornán részt vett.

A DAB a MAC Budapesttel, a HOBA Bratislavával (szlovákiai), a HK Lev Slanyval (cseh) és a Csíkszeredával (erdélyi) került egy csoportba.

A dunaújvárosiak az első mérkőzésüket pénteken 9.30 órakor a HK Lev Slanyval játsszák le.