A Worm ezúttal nem számíthatott egyik legeredményesebb játékosára, Borbás Gergelyre, akinek Fradi kispadján akadt feladata vezetőedzőként.

Worm Angels – FTC II 2-7 (1-1, 1-2, 0-4)

Worm: Pinczés – Győri, Krukk, Gebei 1, Németh, Papp – Bogó (1), Láng, Kiss 1, Szepessy B., Szepessy M. (1) - Tarcsi, Bába, Kis, Sadun,, Horváth. Vezetőedző: Láng Zoltán.

A Ferencváros gólszerzői: Komáromy 3, Rácz, Farkas, Máté, Ábrahám.

Jól kezdek a hazaiak és Gebei révén az 5. perc végén meg is szerezték a vezetést. Hiába kísérletezett góllövéssel 25 alkalommal a Worm elmaradt az újabb újvárosi gól, ellenben a Fradi kiegyenlített a 12. percben Farkas góljával. A második játékrész kiegyenlítettebb játékot hozott, ám ebből is fővárosiak jöttek ki jobban. Itt Kiss Ákos, ott Máté és Ábrahám talált be. A vendégek fordulhattak tehát előnnyel (2-3) a záró húsz percre. A Ferencvárosnak minden bejött a fáradó újvárosiak ellen és négy góllal terhelték meg Pinczés kapuját, így 7-2-re nyerték a találkozót. A Worm Angels 2023 január 7-én a jászberényi Lehel HC ellen folytatja az Andersen Ligában.