A napokban megrendezett felmérőre az ország minden pontjáról érkeztek a 2008 és 2010 között született fiatalok, hogy bizonyítsák a szakemberek előtt, helyük van a DKKA korosztályos csapataiban és kötelékében. Az eseményen a Kohász ügyvezetője, Horváth Tibor köszöntötte a megjelenteket, akik aztán a klub edzőinek próbálták bizonyítani a különböző feladatok, egymás elleni játék során rátermettségüket, ügyességüket.

Horváth Tibor, a Kohász ügyvezetője

Fotós: Fotók: Laczkó Izabella

– Van egy előre megtervezett feladatsorunk, amit minden kiválasztón alkalmazunk. Ezekben van például koordinációs, taktikai, vagy éppen erőnléti feladat, mert természetesen a fizikumot is felmérjük. Sőt, ilyenkor pár jó tanáccsal is szolgálunk azoknak, illetve a szüleiknek, akiknek esetleg valamilyen probléma van például a térdével, bokájával. Ezeket az információkat megosztjuk velük, aminek külön örülni szoktak, mert máshol ezt nem biztos, hogy megkapják. A végén pedig van egy elbeszélgetés minden jelentkezővel egyesével, a szülőknek eközben a dunaújvárosi középiskolák igazgatói adnak tájékoztatást az intézményeikről, a képzési lehetőségekről – mondta lapunknak Horváth Tibor. A novemberi felmérőre többek között Kecskemétről, Szegedről, de a környező településekről is érkeztek a lányok. Az ügyvezető elmondása szerint nemcsak NB I-es kluboktól jönnek a kiválasztó napokra, hanem NB I/B-s, vagy NB II-es egyesületek utánpótlásából. Akad olyan is, aki a Nemzeti Kézilabda Akadémián mérette meg magát, ahol végül nem került át a sűrű rostán, s most Dunaújvárosban próbálkozott. Azaz mindenkinek van képzettsége, ami látszik is.

– A lányokat a teljes utánpótlás-edzői stáb figyelte, akik aztán pontozták őket és a látottakat. Ezeket az eredményeket a végén összevetjük, majd pedig közösen kiértékeljük, ennek alapján legvégül tájékoztatást küldünk a szülőknek a felmérés eredményéről. Ez most jó aránnyal zárult, hiszen a nagy többség felvételt nyert. Ezt követően betagozódnak a korosztályos csapatukba és a választott iskolájukba.

Az egyik utánpótlásedző, Virág Roland mutatja a feladatot

A létszám feltöltése folyamatos kell legyen, hiszen a kiöregedő generációkat pótolni kell. Egyébként változó, ki, hogyan folytatja akkor, hiszen nem mindenki kerül, kerülhet be a felnőtt csapat keretébe. Más elvégzi az edzői iskolát és úgy folytatja, megint más játékvezetőként, de vannak, akik a tanulásra helyezik a hangsúlyt és befejezik a profi sportolást. A szezonban még tavasszal szeretnénk tartani egy ilyen kiválasztót, bízom benne, az is hasonlóan eredményes lesz – jegyezte meg Horváth Tibor.