Október 23-án Tullnban rendezték meg az Alsó-Ausztriai Nemzetközi Diák Kupa záró eseményét, ahol Török Fanni a Kecskeméti TE sportolójaként vett részt. (Az ausztriai viadal egy súlyemelésből és atlétikából álló kombinált erőpróba.) A kupa utolsó fordulójában öt ország hatvannyolc fiú és lány versenyzője indult Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Ausztriából és Magyarországról.

A megszokott ütemben súlyemeléssel kezdődött a verseny. Török Fanni most is hozta a tőle megszokott jó formáját, szó szerint átsöpört a mezőnyön. Ezt értve azon, hogy a korosztályában lévő fiú versenyzőket is maga mögé utasította. Szakításban (33-37-40 kilogramm), lökésben (46-49-52 kilogramm) volt a teljesítménye. Szakításban és lökésben az utolsó gyakorlatai, illetve az összetett eredménye (92 kilogramm) új egyéni csúcsot jelentett, ezzel megnyerte a súlyemelést.

Egy kis pihenő után az atlétikai számokkal folytatódott a verseny. Török Fanni magabiztosan hajtotta végre a (30 méter sprint, medicinlabdadobás hátra, illetve hármasugrás) gyakorlatait. Végül összetettben a második helyen végzett az U13-as korcsoportban. Amennyiben az U9-es korosztálytól az U15-ig nézzük az eredményeket, akkor is ezüstérem jutott a Vasvári iskola tanulójának, és ez óriási bravúrnak számít.

Ezzel a viadallal a dunaújvárosi fiatal sportoló számára a versenyévad – ami a külföldi erőpróbákat jelenti – sok tapasztalattal gazdagodva befejeződött.