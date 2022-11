Olyan projekteket támogat a program, amelyek a tehetség kiválasztásához és gondozásához kapcsolódó teendőkhöz társuló feladatok megvalósítását szolgálják, például: sportági toborzó események szervezése, a megnövekedett taglétszám következtében szükséges szakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások, létesítményhasználat, sporteszközök beszerzései, nevezési díjak ráfordításainak biztosítása.

A hetedik ütemre meghirdetett 246 millió forintos keretösszegre 714 sportszervezet 837 szakosztálya összesen 2,2 milliárd forint értékben nyújtott be támogatási igényt – olvasható a SOSZ honlapján a pályázat eredményhirdetése alkalmából. Végül 374 sportszervezet részére ítéltek meg támogatást, amelyek között dunaújvárosi egyesületek is találhatóak.

A nyertesek között van a Búvársuli SE, a Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület, valamint a Gurics György Birkózó Diák Sportegyesület is. Előbbi két pályázó egyaránt félmillió forintos támogatást kapott, a Gurics BDSE pedig 600 ezer forintban részesült.