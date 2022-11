A torna már csütörtökön elkezdődött, amikor a házigazda Mulhouse legyőzte a Spandau 04 Berlint, pénteken pedig a dunaújvárosi hölgyek debütáltak a franciákkal szemben. Előbbiek sikere után az első három, továbbjutást érő hely megszerzése érdekében nyernie kellett a DFVE-nek.

Mulhouse WP - DFVE 11-14 (0-4, 3-4, 4-3, 4-3)

A DFVE: Aarts, Maczkó (kapusok), Garda 5, Horváth, Mucsy 4, Dobi 2, Kardos D., Mahieu, Szabó 2, Sajben N., Jonkl 1, Kardos L., Sümegi.

Kiválóan, minden megilletődöttség nélkül kezdett a megfiatalított együttes, Mucsy duplája, Garda és Dobi góljára egyetlen válasz sem érkezett az első negyedben. A remeklés a következő nyolc percben is folytatódott, a negyed felénél Dobi révén már 6-1 volt az előny, s az ötgólos fór annak végéig is megmaradt. Ám mielőtt kényelmesen hátradőlhetett volna bárki is, a harmadik negyed elején a franciák két emberelőnyös góllal máris látótávolságon belülre kerültek, 8-5. Mielőtt nagyon izgulni kellett volna, Garda büntetőből és mezőnyből, Szabó pedig fórból gyorsan az addigi legnagyobb különbséget állította be, 11-5. A franciák azonban ekkor sem adták fel, Heurtaux kétszer betalált. A záró etapban jól menedzselte előnyét a DFVE, így végül fontos és magabiztos sikerrel nagy lépést tett a továbbjutás felé.

Szombaton kemény nap vár a lányokra, 11.30-kor a LEN Kupa győztes Ethnikosz Pireusz, majd este 18.30 órakor a SIS Roma lesz az ellenfél.