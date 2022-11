Az egekbe szálló rezsiárak miatt a Dunaújváros Sportcsarnokot sem kímélték. A létesítmény üzemeltetését korábban a DKKA-nak adta az önkormányzat, azonban a klub nem tudja miből kifizetni a sokszorosára emelkedő költségeket, például csak az éves távhő díja 153 millió forint lenne.

– Ezt esélyünk nincs megtenni, illetve akkor a csapat működése lehetetlenülne el. Szóval, ezt nem tudtuk vállalni, így az önkormányzat leállította a fűtést, még temperálás sem volt – mondta lapunknak Horváth Tibor, a DKKA ügyvezetője. Egyébként az elégtelen hőmérséklet miatt már maradt el korábban röplabdameccs, és most szombaton NB II.-es férfikézilabda-bajnoki is.

Horváth Tibor kiemelte, próbáltak megoldást találni a nehéz helyzetre, kérték az önkormányzatot, hogy legalább a temperáló fűtést biztosítsák, de közben elkezdtek dolgozni egy B terven is, hiszen az edzéseket, meccseket le kell bonyolítani.

– Ennek lett az az eredménye, hogy sikerült megállapodni Rác­almással, ahol nagyon segítőkészek voltak irányunkban, hogy részben kivonulhassunk hozzájuk az ottani sportcsarnokba. Ezt heti három edzést jelent, és a bajnoki meccseket. A többit úgy oldottuk meg, hogy a kondiba klímát szereltünk, és a futást szintén meg tudjuk oldani itthon – tette hozzá.

Idő közben felmerült új megoldási javaslatként, hogy elektromos hőlégbefúvókat – amiknek jóval kevesebb a rezsiköltsége – telepítsenek az újvárosi csarnokba. A röplabdások már kipróbálták kölcsönberendezéssel, ami működött, és 16-17 fokot tudott teremteni. A DKKA négy darabbal meg tudná oldani a kézilabdapálya temperálását, a szolgáltató szakembere is megnézte a rendszert, ami elbírja. Ez másfél millió forintos beruházás, aminek költségigényét beadták a város felé, amit végül támogattak, de a közgyűlésnek még jóvá kell hagynia. Az viszont biztos, az idei két NB I.-es meccsüket már Rác­almáson rendezik meg.

Ami az ellenfelet illeti, a ­NEKA eddig csak a Békéscsabát tudta legyőzni, azonban az Érdtől, a Siófoktól és a Váctól csak egy, három és két góllal kapott ki, a Győr és a Fradi ellen papírforma volt a veresége.

A bajnokság állása

1. Győr 7 7 0 0 220-150 14 2. Ferencváros 6 6 0 0 192-135 12 3. DVSC 7 5 0 2 211-172 10 4. M.agyaróvár 7 5 0 0 226-192 10 5. DKKA 6 3 1 2 165-181 7 6. Vác 5 3 0 2 130-140 6 7. Alba Fehérvár 5 2 1 2 131-141 5 8. Siófok 5 2 0 3 121-130 4 9. Budaörs 5 2 0 3 117-136 4 10. Kisvárda 6 2 0 4 142-167 4 11. MTK 6 1 0 5 158-177 2 12. NEKA 6 1 0 5 145-175 2 13. Érd 6 1 0 5 148-189 2 14. Békéscsaba 5 0 0 5 115-136 0

Kevesebb a hely, a bérleteseknek előzetes regisztráció kell A rácalmási csarnok befogadóképessége csak 280 fő, ráadásul ebből a jegyek tíz százaléka szabály szerint a vendégszurkolókat illeti, így nagyjából 250 hazai néző tud személyesen részt venni a találkozókon. A DKKA tájékoztatása szerint a hazai szezonbérletek természetesen Rácalmáson is érvényesek, ezeket a férőhelyeket azonban a befogadóképesség maximalizálása okán, előzetes regisztráció alapján tudja biztosítani a klub. Ezért arra kérik a bérleteseket, hogy a Kohász honlapján található nyomtatványt kitöltve jelezzék, részt kívánnak-e venni a NEKA vagy a december 18-i Siófok elleni meccsen. Ezt akkor is tegyék meg, ha nem mennek. A fentiek miatt jegy vásárlására a helyszínen korlátozott számban lesz csak lehetőség.