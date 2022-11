A verseny egész nap zajlott 9 versenyszámban 10 egyesület képviselői léptek pályára.

C férfi párosban Pintér Gergő-Fekete Gábor ezüstérmes lett. Jakab Szandra Mira-Kiss Angéla C női párosban bronzérmes lett, E női párosban a kislányok aranyéremesek lettek. Jakab János-Varga Gabriella C vegyes párosban bronzérmes lett. E férfi egyéniben Rostási Tibor aranyérmes, Korom Ádám bronzérmes lett. E férfi párosban Szabó Károly-Korom Ádám ezüstérmes, Francioso Dominik-Rostási Tibor bronzérmes lett. Pécsi Noémi-Jakab Juliána E női párosban ezüstérmes lett, a kislányok E női egyéniben bronzérmesek lettek.

A Danubius KSE-t a következő versenyzők képviselték

II. osztály

férfi egyéni: Pintér Gergő, Jakab János

női egyéni: Varga Gabriella

férfi páros:Pintér Gergő-Fekete Gábor( Pelikán DSE), Szabó Károly-Korom Ádám

női páros: Jakab Szandra Mira-Kiss Angéla

vegyes páros: Pintér Gergő-Tóth Róza Viola( Győr), Jakab János-Varga Gabriella

IV.osztály