A verseny egész nap zajlott, kilenc számban tíz egyesület képviselői mérkőztek meg egymással. Ami a dunaújvárosiakat illeti, kitettek magukért, hiszen minden indulójuk dobogós helyezést ért el, van, aki több számban is érmet szerzett.

A versenyen a másodosztály mezőnyében Pintér Gergő, Jakab János, Varga Gabriella, Szabó Károly, Korom Ádám, Jakab Szandra Mira, Kiss Angéla indult. A negyed­osztály küzdelmeiben pedig Rostási Tibor, Korom Ádám, Francioso Dominik, Pécsi Noémi, Jakab Juliána, Kiss Angéla, Jakab Szandra Mira, valamint Szabó Károly küzdött meg a minél előkelőbb helyezésekért.

Jakab János vezetőedző tájékoztatása szerint a C kategóriájú férfipárosban Pintér Gergő és Fekete Gábor (Pelikán SE) ezüstérmes lett. Jakab Szandra Mira és Kiss Angéla C női párosban bronzérmes lett, az E-ben pedig arany­érmesek lettek. Jakab János és Varga Gabriella a C vegyes párosban állhatott fel a dobogó harmadik fokára, E férfi egyéniben Rostási Tibor aranyérmes, Korom Ádám bronzérmes lett. E férfipárosban Szabó Károly, illetve Korom Ádám ezüstérmes, Francioso Dominik, Rostási Tibor bronzérmes lett. A Pécsi Noémi, Jakab Juliána duó E női párosban zárt másodikként, E női egyéniben mindketten bronzérmesek lettek.