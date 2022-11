NEKA–DKKA 35–16 (19–10)

DKKA: Bartók – Kecskés 4, Kovács 4, Graffy 1, Gajdos 1, Sztanó 1, Dobos 2. Csere: Bakos, Horváth (kapusok), Kövecses, Földesi, Fiáth, Korozmán 2, Konyecsni, Varga 1, Balogh.

Jobban kezdték a meccset a hazaiak, bár a vendégek látótávolságon belül voltak 10–7-ig. Ezt követően tízperces hullámvölgybe került a Kohász, a bogláriak eközben dobtak hat gólt, 16–7. A második félidőben is sokat hibázott Zubai Gábor csapata, így nagy különbséggel szenvedte el első vereségét.

Az U17-es bajnokságokban szereplő csapat is vereséget szenvedett az itt is listavezető balatonbogláriaktól.

NEKA–DKKA 34–24 (20–12)

DKKA: Tóth E. – Somogyi, Vas, Megyeri, Polányi, Egejuru, Mikó. Csere: Berki (kapus), Somogyi, Bruzsa, Mózsi, Fehér, Csökmei, Badacsonyi, Tóth K.

A Kohász hat győzelemmel és három vereséggel holtversenyben a 4-6. helyen áll tizenkét ponttal.

Az NB II-es felnőttsorozatban szereplő U22-es csapat viszont megszerezte első sikerét, idegenben verte 38–30-ra a Nagyatádot.