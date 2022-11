A szezonban először telt meg teljesen a Fabó Éva Sportuszoda, így a kiváló hangulat garantált volt a kezdés előtt. A dunaújvárosi keretben egy nagy visszatérőt üdvözölhettünk, a klasszis kapus, a holland Laura Aarts már a csapat rendelkezésére állt korábbi sikerei színhelyén. S újra játékra jelentkezett sérülése után Somogyvári Lili is. A túloldalon több válogatott arc között nyilván Gurisatti Grétaé volt a legismertebb, aki a pályafutása során először szerepelt nevelőegyesülete ellen.

DFVE – Ferencváros 8-8 (2-2, 2-3,3-2, 1-1)

DFVE: Aarts – Horváth, Garda 1, Dobi 4, Mahieu, Szabó 1, Sümegi 1. Csere: Maczkó (kapus), Somogyvári, Sajben N., Mucsy, Jonkl 1, Kardos D., Kardos L.,

FTC: Neszmély – Pőcze, Farkas 2, Gurisatti 2, Petik, Leimeter 2, Simon-Illés. Csere: Máté, Vosseberg, Millot, Kuna 1, Dömsödi 1, Fráter, Gresó. Vezetőedző: Gerendás György.

Nagyot küzdöttek a mieink Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő /Dunaújvárosi Hírlap

Fotós: LI

Remekül kezdte a meccset a hazai csapat, a klub új igazolása, a húszéves Dobi gólja után egy kontrából már a plusz kettőért támadhatott Mihók Attila csapata, de ez nem jött össze, a fordulásból pedig a Fradi egyenlített. Szabó remek blokkjával és egy újabb jó védekezéssel ismét nem tudott élni a csapat, de a harmadikkal már igen, Dobi a támadóidő letelte előtt pattintott a kapuba. A hátsó alakzat továbbra is kiválóan működött, ám Garda ejtését kiszedte Neszmély, majd Gurisatti meglőtte első találatát.

A második negyed elején egyből ötméterest kaptak a vendégek, Leimeter pedig nem hibázott, ahogyan Gurisatti sem, egy perc alatt kettőre növelte előnyét a Fradi. A közelebb zárkózás nem sikerült, egy megúszás után Sümegi már átemelte a kapust, de Gurisatti a gólvonalon blokkolt, a következő lehetőségnél Dobi pedig Neszmély kezébe ejtett. Aztán megint Dobi villant, akire talán előzetesen nem szántak kiemelt figyelmet a vendégek, és szenzációs lövéssel a támadóidő utolsó másodpercében, távolról óriási kapufás góllal hozta megint mínusz egyre az újvárosiakat. Akik továbbra is lendületben maradtak, Aarts jó védése és a kapufa is segített, majd Jonkl a megúszása után ötméterest harcolt ki, Garda pedig bevágta a büntetőt, 4-4. A negyed végén aztán kettős emberelőnyből Farkas gyorsan visszavette a vezetést.

Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő /Dunaújvárosi Hírlap

Fotós: LI

Illés kapufája nyitotta a harmadik nyolc percet, utána Aarts volt a helyén, Gurisatti sapkaszámát megöröklő Dobi Dorina pedig tarthatatlannak bizonyult, ismét egy kicentizett találattal egalizált, 5-5. „Dobi ne lőjön már többet” – szólt Gurisatti instrukciója a kispadon ülőkhöz. Ám az ifjú tehetség passzolni is tud, ő játszott be Mahieunek, parádés csavarása a kapufa tövében állt meg. Az ellenakciónál jött az újabb hazai kiállítás, amiért a keret egyik játékosának vérmes anyukája igen hangosan kérte számon a játékvezetőt, a kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmundot. „Anya, túlságosan beleéled magad” – szólt a mellette ülő kisebb gyermeke intése, nagy derültséget kiváltva a környéken. Azért „néha” a Fradi is kapott kiállítást, ekkor jött számukra még csak a harmadik - Mihók Attila gyorsan időt is kért, Jonkl pattintott labdája pedig Neszmély hóna alatt becsúszott, 6-5. Egy perc múlva már odaát volt az előny megint, Kuna találatát követően centerben két emberrel a hátán Dömsödi a léc alá csavart – ami szép, az szép, kár, hogy mi kaptuk. Azonban Sümegi nem hagyta leszakadni a DFVE-t, 7-7.

A záró negyed előtt megállapíthattuk: eddig nagyon kiváló, amit láttunk a hazaiaktól, hát még, hogy Sümegi elhozta a labdát, Szabó viszont mellé tüzelt. Centerből hátrányba került a DFVE, persze, hogy kihasználta Leimeter 7-8. Ami nem jött össze az előbb Szabónak, azt most igen, gyönyörűen lőtt távolról a hálóba, 8-8. A hátralévő hat percben egyre inkább fokozódtak az izgalmak, a helyzetek sorra maradtak ki, a kapusok is lehúzták a rolót. A vendégek mestere egyre idegesebb lett, másfél perccel a vége előtt pedig megszólalt az Újváros, Újváros kórus, visszhangzott az uszoda a buzdítástól. Az utolsó percre fordulva bármelyik csapat dönthetett volna, ám ez elmaradt, a lefújás után zúgó vastaps és szép volt lányok rigmus szólt a dunaújvárosi lányoknak. Mihók Attila tőle annyire nem megszokott módon, folyamatosan mosolyogva fogadta a gratulációkat, Koszi Ferenc klubelnöknek más a nagy élményt köszönte meg. Valóban, az előzetes papírformára rácáfolva, nagyszerű teljesítményt nyújtottak a lányok. Persze a szombaton 18 órakor kezdődő visszavágón ennek ellenére továbbra is a zöld-fehérek számítanak esélyesnek.

Gerendás György a meccs után azt nyilatkozta, most úgy érzi, felcserélődtek a szerepek. Ugyanis évekig a Dunaújvárosnak volt jobb csapata a Fradinál és nekik sikerült néha legyőzni őket. – Most én voltam Mihók Attila, ő pedig a Gerendás, aki meglepte az ellenfelet. Gratulálok nekik, mert szépen és összeszedetten játszottak. Nálunk pedig a remélt önbizalom hamar elpárolgott, picikét úgy mondhatom, örülök a döntetlennek.

Mihók Attila úgy értékelt, volt olyan pillanat, amikor sort cserélt a Fradi, hogy kicsit inába szállt a bátorsága, mert a második, harmadik negyed közepére már voltak lila fejek a medencében a részükről. – Azon kívül, hogy fegyelmezetten tudtunk végig pólózni, dicséretes a részünkről, hogy az ellenfelet is sikerült bizonyos oxigénhiány fölé juttatni, amikor nehezebb jó döntéseket hozni. Valóban örülünk ennek az eredménynek, mert eléggé megfiatalodtunk. A jövővel kapcsolatban nagyon fontos, hogy ezeknek a gyerekeknek minél hamarabb és több pozitív élményük legyen a vízilabdával kapcsolatban a felnőtt csapatban való játék miatt. Az önbizalom kérdése roppant fontos és nem várhatunk higgadt döntéseket, ha ez nincs. Újra ki szeretném emelni, boldog vagyok az iksz miatt, de egyáltalán nem gondoljuk, hogy ezzel a párharc bármilyen szintű esélyeseivé váltunk. Ez akár jót is tehet a lányoknak, hisz’ mi csak visszaigazolást szeretnék kapni, hogy az a rengeteg munka, amit beleteszünk ebbe, megéri. Ma egy ilyen nap volt, amit köszönök szépen a csapatomnak – tette hozzá.

Az extrát nyújtó Dobi Dorina szerint is nagyon jó meccset vívtak, amit élveztek. A védekezésük a helyén volt, a nyolc kapott gól a Fraditól nagyon jó. – Fiatalok vagyunk, de ezt egyáltalán nem éreztem a medencében, éretten vízilabdáztunk. Szeretném megköszönni a szurkolók által teremtett hangulatot és azt, hogy kijöttek miattunk – tette hozzá.