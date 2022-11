A hölgyek megmérettetése előtt dr. Magyar Zoltán, a MATSZ elnöke búcsúztatta el Kelemen Mártát, aki versenyzőként és edzőként is rengeteget tett a magyar torna sikeréért, majd Altorjai Sándor főtitkár köszöntötte a Postás SE jelenleg is aktív edzőjét, Osztie Gézát nyolcvanadik születésnapja alkalmából.

Eseménydús volt a szombat a hölgyek számára, hiszen a budapesti Központi Tornacsarnokban a Mesterfokú Bajnokság egyéni összetett versenye mellett a szuper csapatbajnokság 2. fordulóját is megtartották.

A csapatbajnokság versenykiírása szerint klubonként legalább egy felnőtt tornásznak szerepelnie kell, egyébként a serdülőkig bárki alkothatja az ötfős együttest, ahol szerenként mindig a legjobb három eredménye számít, de ebben minimum egy felnőtt mindig benne van. A tavaszi első fordulót a Postás SE “A” csapata nyerte meg, a fővárosiak előnye azonban mindössze egy pont volt a DKSE “B” együttese előtt. Ilyen előjelekkel vágtak neki a gárdák a csb második etapjának, ahol a DKSE “B” csapata (Czifra Bettina Lili, Fehér Lili, Kovács Zsófia, Makai Lilla, Szíj Emese) ledolgozta hátrányát, és 151.000 pontot gyűjtve, összesítésben 296.600 ponttal lett aranyérmes a szuper csapatbajnokságon. Az ezüstérem a dunaújvárosiak “A”-jelű együtteséhez került (286.200 pont), akik Benkő Boglárka, Csíki Zsófia, Mayer Gréta, Makovits Mirtill, Mayer Eszter összeállításban léptek a szerekhez. A bronzérmet a Postás SE “A”(283.800) Knight Anna, Peresztegi Kitti, Schermann Bianka, Székely Zója, Tolnai Chloé alkotta gárdája gyűjtötte be.

Fotók: Freschli József/MATSZ

A Mesterfokú Bajnokság egyéni összetett versenyében a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia és az Eb-ezüstérmes Székely Zója két-két szeren indult, távollétükben pedig a vb-résztvevő Mayer Gréta 51.000 ponttal diadalmaskodott, második lett klubtársa, Czifra Bettina Lili (50.700), harmadikként pedig a szintén dunaújvárosi Makai Lilla(49.800) zárt.

A hölgyek számára -csakúgy, mint a férfiak esetében- vasárnap a szerenkénti döntőkkel zárul a Mesterfokú Bajnokság, amely 10:30 órától kezdődik a Központi Tornacsarnokban.

Mayer Gréta: Nagyon örülök, hogy a szezon utolsó versenyén is jól sikerült teljesítenem. Személy szerint nekem nagyon nehezen sikerült felpörögni a szezon utolsó megmérettetésére, ezzel együtt természetesen nagyon boldog vagyok, hogy összetettben sikerült Mesterfokú címet szerezni.

Kovács Zsófia: Sokat készültünk erre a csapatbajnokságra, és külön öröm volt számomra, hogy két csapattal is sikerült elindulni, ráadásul mindkét esetben a dobogóra tudtunk állni. Jó látni, hogy van utánpótlásunk, akik megállják a helyüket.

Eredmények, Női Mesterfokú Bajnokság, Egyéni összetett:

Mayer Gréta (DKSE) - 51.000, edző: Trenka János

Czifra Bettina Lili (DKSE) - 50.700

Makai Lilla (DKSE) - 49.800

Eredmények, Női Szuper csapatbajnokság, végeredmény:

DKSE “B” (Czifra Lili, Fehér Lili, Kovács Zsófia, Makai Lilla, Szíj Emese) - 296.600 pont; edzők: Trenka János, Hunyady-Turcsik István

DKSE “A” - 286.200

Postás SE “A” - 283.800