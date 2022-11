Cegléd A mérkőzésen a vendégeknél fél csapatnyinál is több játékos, Tóth Ákos, Tóth Gábor, Gergely Péter, Vörös Tamás, Székely Benedek, Gre­gus Gergő és Csiki Norbert hiányzott sérülés miatt.

Ceglédi VSE–DFC 2–4 (1–2)

Ceglédi VSE: Haála – Schmidtka, Kovács K., Ungureán, Orlov, Rjaskó, Markó, Ványi, Juhász A. (Telinger a 46. p.), Papp Gy., Ledacs-Kis (Barna M. a 83. p.). Vezetőedző: Vjacseszlav Jeremejev.

Dunaújváros FC: Hegedűs L. – Ferenczy, Hesz, Papp M., Galambos, Barna Zs. (Hegedűs K. a 83. p.), Kesztyűs M. (Irimiás a 83. p.), Jakab D., Varga Sz. (Szepessy R. a 70. p.), Novák Zs., Gosztonyi (Dorogi R. a 73. p.). Vezetőedző: Horváth Ferenc.

A 20. percben Ványi Zsombor találatával a hazaiak szerezték meg a vezetést. A játékrész hajrájában azonban druszája, Novák Zsombor két percen belül kétszer is betalált, így vendégelőnnyel zárult a játékrész.

Miután az élmezőny csapatai nyertek a fordulóban, a dunaújvárosiak továbbra is a harmadik helyen

A fordulást követően is az újvárosiak irányították a játékot, és az 58. percben Kesztyűs Máté góljával növelték az előnyüket. Húsz perccel később Novák harmadik találatával tulajdonképpen el is dőlt a három bajnoki pont sorsa. A házigazdák azonban nem adták fel, de csak csökkenteni tudták a két csapat között kialakult különbséget. A 87. percben Papp állította be a végeredményt. Miután az élmezőnyhöz tartozó csapatok sikerrel vették ezt a fordulót, így a DFC gárdája továbbra is a dobogó harmadik fokát foglalja el.

További eredmények: Újpest FC II.–Budapest Honvéd-MFA II. 2–1, ESMTK–Szekszárd 1–0, Monor–MTK Budapest II. 1–0, PTE-PEAC–FTC II. 1–0, Iváncsa–Kecskemét II. 3–1, Bánk-Dalnoki LA–Hódmezővásárhely 0–2, Szolnoki MÁV FC–Paks II. 1–1. A Balassagyarmat és Makó visszalépése miatt az FC Dabas SE és a Majos volt szabadnapos.