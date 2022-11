Bíró Attila szövetségi kapitány döntése alapján a magyar válogatottat ezúttal két dunaújvárosi játékos, Geraldine Mahieu és Garda Krisztina segíti majd. A nemzeti csapat kerete az idei világbajnokságon ezüstérmes csapatra épül, ám történt számos lényeges változás is a keretben, amint arról korábban lapunk is beszámolt.

A kulcsemberek között a tornán nem lesz ott a kiváló hálóőr, Gangl Edina és a remek center, Rybanska Natasa sem. A spliti Európa-bajnokságot kihagyó klasszis, Keszthelyi Rita azonban ismét játékra jelentkezett.

Számos tehetséges fiatal pólós bizonyíthat majd Tenerifén.

Mint Bíró Attila megjegyezte, a fiataloknak most is megnyílik a lehetőség a bizonyításra, a hosszabb távú célok szellemében (is). Közülük ezúttal Neszmély Boglárka, Baksa Vanda, Hajdú Kata és Pőcze Panna kapja meg a lehetőséget. A magyar válogatott utazókerete: Magyari Alda, Neszmély Boglárka – kapusok.

Mezőnyjátékosok: Baksa Vanda, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Hajdú Kata, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Mahieu Geraldine, Máté Zsuzsanna, Parkes Rebecca, Pőcze Panna, Szil­á­gyi Dorottya, Vályi Vanda.

A tenerifei szuperdöntő ma reggel 8.40-kor a Hollandia–Egyesült Államok-találkozóval kezdődik, majd 10.20-tól a mieink mérkőznek az ausztrálokkal.

A délutáni programban pedig Kanada Olaszországgal, Spanyolország pedig Új-Zélanddal játszik az első fordulóban.