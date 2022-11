Az NB I-es klubok közül az Érd és a Békéscsaba is kiesett

KK Ajka–DKKA 12–45 (5–20)

DKKA: Bartulovic (Oguntoye) – Farkas K. 3, Fodor 6, Szalai 7, Horváth 4, Farkas J. 6, Matucza, Poczetnyik 2, Kazai 1, Krupják-Molnár 1, Agócs 1, Borgyos 3, Weistheitel 3, Arany 6, Nick 2. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

A dunaújvárosi góltermelést Szalai kezdte az első percben, erre még válaszoltak Jaksics révén a vendéglátók, ám innentől hosszú csend következett a részükről. Ezzel szemben a Kohász sorra dobálta a gólokat, a 19. percre Poczetnyik révén 14–1 lett az állás, s akár már ekkor le is fújhatták volna a mérkőzést, hiszen minden eldőlt.

A második harminc percben is a dunaújvárosi játékosok domináltak, továbbra is akkor lőttek gólt, amikor akartak, a lelkes ajkaiak meg annak örültek, ha néha ők is sikeresek voltak. Összességében egy pillanatig nem volt kérdés a ­DKKA sikere és továbbjutása.

Rapatyi Tamás így értékelt lapunknak a találkozót követően: – A válogatott szünetet megpróbáltuk hatékonyan kihasználni, fizikálisan és taktikailag is fejlődni. Az Ajka elleni találkozón védekezésben és támadásban is számos formációt tudtunk gyakorolni. Ugyan voltak hibáink, de összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével. A bajnokságot a NEKA ellen folytatjuk majd a jövő héten, bízom abban, hogy az elmúlt hetek munkája meghozza majd a gyümölcsét.

További eredmények: NEKA –Budaörs 19–20, Vasas–Érd 27–27 (az alacsonyabb osztályú Vasas jutott tovább), Kisvárda–Békéscsaba 25–25 (azonos osztályú csapatok révén a vendég Békéscsaba jutott tovább), Pénzügyőr–Alba Fehérvár 29–35.

Az újvárosiak által fent említett NEKA elleni bajnoki mérkőzést december 2-án 17 órakor kezdődik.