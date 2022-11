A tanfolyam nyitó előadása december 2-án lesz Székesfehérvárott, az elméleti képzés online formában (zoom alkalmazás) történik péntekenként a kora esti órákban. A gyakorlati képzést pedig Székesfehérváron tartják, azonban a tájékoztatás szerint megfelelő létszámú résztvevő esetén Dunaújvárosban, továbbá Móron is lesz erre lehetőség.

A jelentkezés feltétele a betöltött 14. életév, erkölcsi bizonyítvány (a tanfolyam alatt is beszerezhető), érvényes sportorvosi engedély (a tanfolyam alatt is beszerezhető), valamint a képzés díjának a befizetése. A tanfolyam – amelyre január 7-ig lehet csatlakozni – időtartama 65 óra, a várható befejezése 2023 februárja. Jelentkezni a jatekvezetoleszek.hu és a fejerspori.hu internetes oldalon lehet.