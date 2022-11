Sérülés miatt ezúttal Tóth Ákos, Tóth Gábor, Vörös Tamás, Székely Benedek, Gregus Gergő és Csiki Norbert hiányzott a hazaiak keretéből. A hűvös időben kevesen választották kora délutáni szórakozásnak a meccset.

Dunaújváros FC–PTE-PEAC 3–0 (0–0)

DFC: Hegedűs L. – Galambos, Hesz, Papp M., Stampfel, Barna Zs., Gosztonyi (Szepessy R. a 81. p.), Jakab D. (Dorogi R. a 84. p.), Varga Sz. (Hegedűs K. a 90. p.), Novák Zs., Kesztyűs M. Vezetőedző: Horváth Ferenc.

PTE-PEAC: Pölöskei – Varga B., Hawkins, Forró A., Bischoff, Bohata (Hadobás a 60. p.), Gelencsér B. (Wieland a 86. p.), Temesvári M., Takács M. (Udvari a 66. p.), Makai (Gelencsér G., 66. p.), Kása (Miltner a 60. p.). Vezetőedző: Lőrincz Antal.

Mozgalmasan indult a mérkőzés, amelyen az első nagy gólszerzési lehetőség a vendégek előtt adódott. A jobb oldali beadásra négy piros mezes hazai védő között Makai érkezett a legjobb ütemben, ám az ötösről Hegedűs kezébe fejelte a labdát. Néhány perc múlva érkezett a válasz. Egy jobb oldali beadást követően a hosszú oldalon helyezkedő Kesztyűs kapásból lőtt, de a labda a felső lécről az alapvonalon túlra perdült. A folytatásban többnyire a pécsiek térfelén folyt a játék, de csak néhány távoli lövés érte el Pölöskei kapust.

A szünetet követően hamar megszerezhették volna a vezetést a házigazdák, de Novák elől a gólvonalon mentettek a védők. Továbbra is fölényben játszottak az újvárosiak, de a vendégek is kulturáltan adogattak a mezőnybe. A hajrához közeledve Temesvári kapott sárga lapot egy félpályánál történt durva belépőt követően. Ráadásul a hetvenhetedik percben egy visszahúzást követően begyűjtötte a második sárgát is, így kiállította őt a játékvezető. A hazaiak két perc múlva kihasználták létszámfölényüket. Egy balról érkező labdát a hosszú oldalról Varga fejelte középre, amelyet Novák stukkolt a kapuba. Öt perccel a rendes játékidő vége előtt ismét megvillant az újvárosiak gólfelelőse. Egy hosszú indítást követően Novák Zsombor lefutotta a védőjét, majd nagy gólt lőtt a kapu jobb oldalába. Négy perccel később Szepessy Róbert egy balról érkező beadást előre vetődve fejelt kapura, ami Pölöskei lábát érintve jutott a gólvonal mögé.