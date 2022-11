Három nap alatt négy meccs várt Mihók Attila csapatára a legrangosabb európai kupasorozatban. A csapat célja a továbbjutás volt, amihez az első három között kellett végezni, azonban tapasztalat hiányában nem lehetett tudni, hogy az átalakult és megfiatalított együttes mire lesz képes a nemzetközi porondon.

Nos, a péntek esti nyitányon fontos sikerrel kezdte meg szereplését a csapat a rendező franciákkal szemben. Miután korábban a házigazda Mulhouse legyőzte a Spandau 04 Berlint, a továbbjutást érő hely megszerzése érdekében nyernie kellett a DFVE-nek.

Mulhouse WP–DFVE 11–14 (0–4, 3–4, 4–3, 4–3)

DFVE: Aarts, Maczkó (kapusok), Garda 5, Horváth, Mucsy 4, Dobi 2, Kardos D., Mahieu, Szabó 2, Sajben N., Jonkl 1, Kardos L., Sümegi.

Kiválóan, minden megilletődöttség nélkül kezdett a megfiatalított együttes, Mucsy duplája, Garda és Dobi góljára egyetlen válasz sem érkezett az első negyedben. A remeklés a következő nyolc percben is folytatódott, a negyed felénél Dobi révén már 6–1 volt az előny, s az ötgólos fór annak végéig is megmaradt. Ám mielőtt kényelmesen hátradőlhetett volna bárki is, a harmadik negyed elején a franciák két emberelőnyös góllal máris látótávolságon belülre kerültek, 8–5. Mielőtt nagyon izgulni kellett volna, Garda büntetőből és mezőnyből, Szabó pedig fórból gyorsan az addigi legnagyobb különbséget állította be, 11–5. A záró etapban jól menedzselte előnyét a ­DFVE, így végül fontos és magabiztos sikerrel nagy lépést tett a továbbjutás felé.

Szombaton kemény nap várt a lányokra, elsőként délelőtt a görög Ethnikosz Pireusz volt az ellenfél. Az előző szezonban e két csapat vívta a LEN Kupa fináléját, akkor a hellének örülhettek. Ugyan a görög csapat részben kicserélődött, hiszen távoztak az amerikai olimpiai bajnokok, vagy a magyar válogatott Parkes, de az akkori csapatból hatan maradtak, és hozzájuk csatlakozott az orosz válogatott, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmes Borisova, vagy az ausztrál válogatott Andrews. A dunaújvárosiak trénere a kezdés előtt elmondta, egyrészt az ismeretlenbe ugranak, hiszen most tudják felmérni magukat a nemzetközi mezőnyben, másrészt minden meccset tanulásra szánnak. Nos, az első napi lecke után sokkal komolyabb „feladvány” következett.

Ethnikosz Pireusz–DFVE 8–13 (2–2, 2–3, 2–4, 2–4)

DFVE: Aarts, Maczkó (kapusok), Jonkl, Garda 2, Szabó, Mucsy 5, Mahieu 2, Sajben N., Horváth 1, Sümegi 1, Dobi 2, Kardos D., Somogyvári.

Az első negyed döntetlenje után a másodikban Dobi, Mucsy és Garda góljára nem volt válaszuk a görögöknek, aztán az utolsó négy percben ismét szorossá tették az állást, 4–5. A térfélcsere után megint a ­DFVE lépett el kettővel, de Kontoni megint egyre csökkentette hátrányt. Aztán Sümegi kihasznált egy emberelőnyt, majd remekül kivédekeztük Mahieu és Garda kiállítását, amik után „sormintának” Horváth és Mucsy vágott egy-egy gólt, 5–9. A záró felvonásban is tovább tartott a magyar csapat remeklése, bravúrosan teljesítettek a lányok, hátul lehúzták a rolót, elől pedig sorra lőtték az újabb gólokat, így amolyan gálaelőadássá változtatták az utolsó perceket.

A dunaújvárosi csapat, főleg az előzmények ismeretében, hatalmas győzelmet aratott, soraiban 16, 18, 19, 20 éves játékosokkal, olyanokkal, akik három ob I-es és két Magyar Kupa-meccsnyi tapasztalattal a hátuk mögött vágtak neki a Bajnokok Ligájának.

A DFVE szombaton este – a sorsolás nonszensz voltáról már korábban értekeztünk – a csoport legnagyobb esélyesével, a Rómával meccselt. Kérdés volt, a délelőtt mennyit vett ki a lányokból, leginkább mentálisan.

DFVE–SIS Roma 10–15 (2–7, 2–0, 2–4, 4–4)

DFVE: Maczkó, Aarts (kapusok), Sajben N. 1, Dobi, Kardos D., Horváth 2, Mahieu, Szabó, Garda 4, Mucsy 2, Kardos L., Somogyvári, Sümegi 1.

Az olasz bajnokság harmadik helyezettje ellentmondást nem tűrően kezdett. Miközben az újvárosiak sorra kapták a kiállításokat, ők meg sorra lőtték a gólokat. 3–0 után 7–2-re vezettek a félidőre. A folytatásban összekapta magát a DFVE, s becsülettel igyekezett helytállni, védekezésben feljavultak, s végül tisztességes vereséget szenvedtek.

Vasárnap reggel pedig amolyan levezetésként a három vereséggel álló németek következtek, teljesen tét nélküli találkozón, miután előző este a Pireusz legyőzte a házigazdákat, így a csapat második helye már biztos volt.

DFVE–spandau 04 Berlin 21–7 (5–2, 4–2, 6–2, 6–1)

DFVE: Maczkó, Aarts (kapusok), Garda 1, Mucsy 2, Horváth, Mahieu 1, Dobi 5, Szabó 3, Jonkl 4, Kardos D. 2, Kardos L., Somogyvári, Sümegi 3.

A dunaújvárosiak sikere nem volt kérdéses, minden negyedet magabiztosan húztak be és térhettek haza bravúros szereplésük után. A csoportot a Róma nyerte, a harmadik továbbjutó a Pireusz lett a tizenhat közé. A negyedikek és az ötödikek az Eurokupában folytatják szereplésüket.

A legjobb 16 között alanyi jogon ott van az UVSE, a görög Olympiakosz, a spanyol Sabadell és az olasz Orizzonte. A Dunaújváros mellett a selejtezőből a többi magyar csapat szintén továbbjutott, az FTC és az Eger. Így Görögország mellett Magyarország képviselteti magát a legtöbb klubbal.

Továbbjutott még: Glyfada, Vouliagmeni (görög), Padova (olasz), Mataro, Mediterrani (spanyol), ZVL 1886, ZV de Zaan (holland).