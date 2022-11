– Gratulálok a válogatott szerepléshez, hiszen az egyenes kieséses szakaszban legyőzték az Egyesült Államokat, a döntőben pedig nagy csata után csak büntetőkkel kaptak ki az Európa-bajnok spanyoloktól.

– Összességében, a csapat szempontjából egészen jó torna volt. Sajnos az utolsó két meccsen kisebb betegség miatt nem tudtam játszani, de nagyon örültem, hogy megvertük az USA-t, hiszen a világot évek óta uraló csapatot legyőzni mindig nagy fegyvertény. S ez nem sok válogatottnak sikerült rajtunk kívül az elmúlt időszakban. A fináléban is nagyon jól játszottunk, főleg a csoportmeccshez képest, amikor 15–11-re kikaptunk a spanyoloktól. Nem sokon múlt, hogy most ne arról beszélgessünk, egy nüansznyival, de nem jött össze az arany. Egy jó blokkal, vagy lövéssel kellett volna csak több, de azért erre az eredményre lehet építeni.

– Mit lehet levonni ebből a teljesítményből?

– Sokat fejlődött a gárda az együtt töltött hét során, örülök, hogy így sikerült zárni az évet a nemzeti csapattal. Soha rosszabbat, bár az Eb azért elég nagy hiányérzet, ahol csak ötödikek lettünk. Bízom benne, a jövő szempontjából a szuperdöntő jó alap lesz.

– A 2016-os Európa-bajnok csapatból mára csak páran maradtak, Bíró Attila most is bátran bevetett pár fiatalt, akik megállták a helyüket. Akkor ez az „öregeknek” is plusz motiváció, hogy jönnek a trónkövetelők?

– Mi ezt úgy mondjuk magunkról, tapasztaltabb játékosok (nevet). Akik nem lennének ott már most sem, ha nem lennének eddig is motiváltak. Persze, ez újabb kihívásnak nevezhető, aki ameddig sportol, annak ez jó. Az olimpián, az idei vb-n is kiderült, a csapat elég jól össze tud kovácsolódni, ugyan vannak korbeli különbségek, de ez így kerek, és működik már régóta.

– Hazai vizekre evezve, még inkább ez a helyzet a klubban, hiszen a válogatottak távozásával alaposan megfiatalodott a keret, ahol aztán igazából vezérnek kell lenniük. A csapat számára pénteken jön az első igazi erőmérő, a Fradi elleni kupameccs.

– Ez is egy szép kihívás, ami motiváló tényező lehet mindenki számára, annak ellenére, hogy tisztában kell lenni, a Ferencváros az esélyesebb. Nem a múltbéli eredményeket kell nézni, hanem az aktuális kereteket, ami most a fővárosiaknál erősebbnek tűnik. Azonban ott van a „dunaújvárosi csodafaktor”, sokan így nevezik azokat az eredményeinket, amiket az elmúlt években nemegyszer elértünk. Szóval, bízom benne, idén először ezt most megvalósítjuk. Nagyon kemény meccsre számítok, de elsősorban azt szeretném, hogy a fiatalok mindenféle félelem nélkül álljanak bele a párharcba, mert itt csak a Ferencváros veszíthet. Mindenképpen két jó találkozót szeretnék, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. Természetesen úgy ugrunk a medencébe pénteken, hogy győzni akarunk. Nyilván mindenki az FTC-t várja a négy közé, szeretnénk ezt borítani. Emlékszem, amikor óriási bravúrral a LEN Kupát megnyertük, és önnel beszélgettem a ­meccs után, akkor azt mondtam, igazi nagybetűs csapatként sikerült ezt elérni. Remélem, ezt újra elmondhatom szombaton este.

– Pikantériája lesz a meccsnek, hogy máris ellenfélként tér vissza Gurisatti Gréta.

– Ez benne van a sportban, de azt gondolom, számára lesz különlegesebb ez a találkozó, mint nekünk. Nem hiszem, hogy ettől lámpalázas lenne, ő is szereti a kihívásokat.

– Három győztes, mondhatni kötelező bajnokin vannak túl. Ezekből milyen tapasztalatokat vont le?

– Azt, hogy eléggé hullámzó a játékunk, elsősorban a mentális dolgok befolyásolhatják a fiatalokat. Nekik is annak örömével kell pénteken vízbe ugraniuk, hogy megmutathatják magukat, a teher nem rajtunk van. Vízilabdázzanak felszabadultan. Tehetségesek, de nyilván a tapasztalat még hiányzik, és nem szabad egy rossz lövés, vagy hiba után elbizonytalanodni.

– Sűrű egy hetük lesz, hiszen jövő héten péntektől már a Bajnokok Ligája selejtezőcsoportjában szerepelnek.

– Nyilván nem mindegy, a Fradi ellen milyen játékkal rukkolunk elő a „főpróbán”, de az említett hullámzás miatt azért ebből messzemenő következtetést ne vonjunk le a nemzetközi találkozókra. Persze, egy remek eredmény nagyon sokat dobna a társaságon. Legyen egy stabil szint, amit próbáljunk meg minél magasabbra tenni.