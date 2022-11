Győzelem esetén az éllovas Hódmezővásárhelyhez is közelebb kerülhetnek

A monoriak az őszi szezont katasztrofálisan kezdték, aminek következtében sokáig pont nélkül álltak a bajnoki tabella utolsó helyén. Ezt követően azonban belelendültek, és hat mérkőzésen tizennégy pontot szereztek, amivel előreléptek a tizenötödik pozícióba. A legutóbbi három meccsüket megnyerték a Paksi FC II., az MTK Budapest II. és a Ferencvárosi TC II. ellen. Tehát nem lehet félvállról venni őket. Az újvárosiak is három sikeresen megvívott találkozón vannak túl, aminek köszönhetően egy pontra megközelítették a második helyen álló Iváncsa együttesét.

A mostani fordulót követően az éllovas Hódmezővásárhelyhez is közelebb kerülhetnek, hiszen a Csongrád-Csanád megyeiek ezúttal szabadnaposak lesznek. Természetesen ennek elengedhetetlen feltétele az idegenbeli sikeres szereplés.

A múlt heti hazai mérkőzésen ugyan végig mezőnyfölényben játszott a DFC gárdája, de gólokat csak a kiállítást követő emberelőnyben sikerült lőniük. A gólfelelős Novák Zsombor kétszer is betalált, amivel a csoport góllövőlistájának az élére ugrott. Az ő remek helyzetkihasználására ezúttal is nagy szükség lenne. Szerencsére azonban a csapatban több játékos is ért a góllövéshez, ami optimizmussal töltheti el a csapat szimpatizánsait.

A 19. forduló további mérkőzései: Paksi FC II.–Ferencvárosi TC II., Újpest FC II.– Kecskeméti TE II., PTE-PEAC –Budapest Honvéd-MFA II., Ceglédi VSE–Majosi SE, Iváncsa KSE–METON-FC Dabas SE, Bánk-Dalnoki LA–Szekszárdi UFC, Szolnoki MÁV FC–MTK Budapest II. A Balassagyarmati VSE, valamint a Makó FC visszalépése miatt az ESMTK és a Hódmezővásárhelyi FC együttese lesz szabadnapos.