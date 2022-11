Léránt René szerezte meg a vezetést a dunaújvárosiaknak a negyvenkilencedik másodpercben. A mérkőzés felénél pedig már 5–0 volt a DAB javára. A folytatásban a vendégek feljöttek 6–4-re, de az Acélbikák győzelme nem került veszélybe (7–4).

Csütörtöktől a Tüskecsarnokban hatcsapatos tornát rendez a Magyar Jégkorong Szövetség. A Sárközy Tamás-emléktorna miatt szünet lesz az Erste Ligában. A bajnokság november 18-án folytatódik. Ekkor a DAB a listavezető Budapest JAHC ellenfele lesz Káposztásmegyeren a Vasas Jégcentrumban, a találkozó 18.40 órakor kezdődik.

DAB–UTE 7–4 (3–0, 2–2, 2–2)

Dunaújváros, 300 néző. Vezette: Nagy, Dósa, Kis-Király, Mizsák.

DAB: Järvinen – Varga, Svars (1), Niskanen (1), Valtola (4), Szabó 1 – Léránt 1, Brus 1 (1), Embrich (1), Hadzinikolic (2), Dézsi – Lammi, Vas, Szalma 1 (2), Török, Somogyi B. 3 – Tolsztusko, Erdély, Strenk, Horváth, Tamás. Vezetőedző: Niko Eronen.

UTE: Sági (Monostori) – Tornyai, Kiss D., Benk, Henttonen, Just – Kmec (1), Pokornyi, Shirley, Kiss Patrik (1), Pereszunko 2 – Kiss Phil (1), Balázsi, Nemes, Németh 1, Kovács A. (1) – Balogh 1, Madácsi (1), Kovács S. (1). Vezetőedző: Virág Csaba.

További eredmények: DVTK Jegesmedvék–Budapest JAHC 2–3 (1–1, 1–0, 0–2), FTC-Telekom–Debreceni EAC 0–4 (0–1, 0–1, 0–2), Gyergyói HK–SC Csíkszereda 5–2 (2–0, 2–1, 1–1).

Edzői nyilatkozatok.

Niko Eronen: – Nagyon jól kezdtük a találkozót, rendre megnyertük a párharcokat és ez a játék, az eredmény alakulásán is meglátszott. A második harmadban hasonlóan jól teljesítettünk, de a végén kicsivel nehezebbé tettük magunknak a meccset azzal, hogy két könnyű gólt is lőhetett az Újpest. A harmadik húsz perc jó lecke volt fiatal csapatunknak.

Virág Csaba: – Gratulálok a Dunaújvárosnak, nagyon jól jégkorongoztak, és abszolút megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Hullámzó a teljesítményünk, meccseken belül is, meg kell találnunk azt a kiegyensúlyozott játékot, ami jellemzett minket a tavalyi alapszakaszban. Sok mérkőzést is van a lábakban, tizenegy nap alatt az ötödiket játszottuk.



Az alapszakasz állása