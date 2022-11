Bár a dunaújvárosi jégcsarnok adott otthont a DAB-ASP és a Dél-Budai Hockey Club találkozójának, a kiírás szerint a fővárosi Farkasok voltak a pályaválasztók.

A kispadokon bőven elfértek a játékosok, hiszen a fővárosiak részéről a hálóőr Maros Botond mellett mindössze tíz hokist nevezett Dobos Tamás vezetőedző. A DAB-nál pedig tizenhárom játékossal számolhatott a szakvezető Tuomisoja Sami. Az újvárosiaknál a kapuban ezúttal Kaarna Juuso kapott bizalmat.

Dél-Budai Hockey Club – DAB-ASP 2-3 (1-1, 0-1, 1-1)

DAB: Kaarna – Gebei, Jadlószki, Azari, Stan 1, Tamás – Piszmann 1, Sinodkin (1), Szabó, Ráduly, Strenk – Domokos, Kis (1), Szénási 1.

A Farkasok gólszerzői: Balló, Stefánek.

A mérkőzés egészére jellemző volt, hogy az újvárosiak gyakorlatilag egykapuztak. A kapura tartó lövéseket összesítő mutató hatvanpercnyi játék után 56-16-os mérleget mutatott a piros-fehérek javára. A vezetést Stefánek révén mégis a fővárosiak szerezték meg. Hiába próbálkozott az első harmadban 17 alkalommal is a DAB, mindebből egy gól született, Szénási talált be Marosnak. A középső szakaszban sem változott a játék képe, az újvárosiak mentek előre becsülettel és meg is fordították a találkozót Piszmann góljával. A harmadik harmad 44. percében Balló egalizált, a győztes újvárosi gólra pedig a rendes játékidő utolsó percéig kellett várni. Negyven másodperccel a vége előtt Stan Jakob gólja a három pontot jelentette a DAB számára.

Szombaton este a Worm Angels egyik közvetlen riválisát, a Szegedet fogadta.

Worm Angels – Goodwill Pharma Szeged 7-5 (2-0, 2-3, 3-2)

Worm: Pinczés – Lencsés (1), Tarcsi, Borbás (2), Németh 1, Rafaj (1) – Bogó, Jobb (1), Gebei 1 (1), Kiss (2), Papp 2 (1)– Győri, Krukk, Hamvai 1 (1), Szepessy M. 1 (1), Szepessy B. 1 (1) - Bába, Sadun. Vezetőedző: Láng Zoltán.

A Szeged gólszerzői: Kaposi 2, Turbucz, Pápa, Szabó.

Papp Csaba duplázott a Szeged elleni hazai meccsen

Hamvai góljával a második percben előnybe került a Worm, majd az ötödik perc végén Gebei Gergely köszönt be (2-0). A második harmadban a csongrádiak is rákapcsoltak. A gólváltásból a szegediek jöttek ki jobban: Kaposi kétszer is betalált, Pápa pedig hátrányból volt eredményes. A házigazdáknál Papp Csaba, majd a játékrész vége előtt 21 másodperccel Szepessy Bálint vette be Garbacz kapuját (4-3). A záró húsz perc is izgalmas küzdelmet hozott. A Szeged kétszer is egyenlített, előbb Szabó révén, majd Szepessy Máté találatát követően Turbucz egalizált. A rangadó hajrája azonban az újvárosiaké volt. Papp második góljával újra a Worm vezetett, majd az 57.percben Németh Péter szezonbeli ötödik találata végleg eldöntötte a mérkőzést.

A DAP-ASP 17 pontjával vezeti az Andersen Ligát, míg a Worm 12 egységgel a harmadik helyen áll a tabellán.